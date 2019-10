Illegális bevándorlás

Továbbra sem kapott kikötési engedélyt Olaszországban az Ocean Viking

Továbbra sem kap választ a római belügyminisztériumtól a kikötésre váró Ocean Viking, amely 104 emberrel a fedélzetén tizenegyedik napja vesztegel a nyílt tengeren. További 94 ember partra szállítását sürgeti az Alan Kurdi civilhajó fenntartója is.



Az Ocean Viking nemzetközi vizeken, az olasz Linosa sziget és Málta között tartózkodik. A 104 tagú csoportot október 18-án vették fedélzetre: 41 kiskorú és egy líbiai migránstáborban született csecsemő is van közöttük.



Az SOS Mediterranée és az Orvosok Határok Nélkül (Msf) közös hajója Olaszországtól kért kikötési engedélyt, a római belügyi tárca azonban eddig nem adott választ neki. A 11 nap meghaladja a civilhajók várakozási idejét: eddig átlagosan 9 nap alatt tudtak partot érni Olaszországban.



Az Ocean Viking augusztusban indította újra a líbiai és a dél-európai partok közötti műveleteit: augusztusban 378 embert vitt Máltára, szeptemberben 82-t Lampedusa szigetére, majd 182-t a szicíliai Messinába, októberben pedig 176 embert tett partra a dél-olaszországi Tarantóban. A szeptemberben Olaszországba érkezettek szétosztott csoportjainak átvételét önkéntesen más EU-tagállamok vállalták, ennek ellenére azóta is Olaszországban vannak. A Tarantóba érkezetteket pedig nem is osztották szét.



Ezzel egy időben a Sea-Eye német civilszervezet Alan Kurdi nevű hajója is kikötési engedélyt kért Rómától, fedélzetén 90 emberrel, akiket Lampedusától nyolcvan mérföldre vett fel a tengeren.



A szeptember elején megalakult második Conte-kormány megnyitotta az olasz kikötőket, majd a máltai megállapodással az Olaszországba érkezők európai szétosztását szorgalmazta. Luciana Lamorgese belügyminiszter a tengeri civilhajókat működtető NGO-kal is egyeztetett.



A baloldali kormányerő Demokrata Párt (PD) egyes politikusai az Ocean Viking előtti kikötőnyitást sürgették. Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője keddi nyilatkozata szerint, a kormánynak a "helyes" migrációs politikát kell követnie, nem pedig "azt, amelytől kevésbé fél". A külügyminiszter Di Maio korábban is fenntartással fogadta a kikötők teljes megnyitását, mivel - szerinte - ez szívóhatást gyakorolhat, növelve az elindulók számát az észak-afrikai partokon.



Elemzők szerint az olasz kormánypártok a hét végi umbriai tartományi választás előtt késleltették a civilhajók kikötését, de a választás eredménye - vagyis a migrációellenes Liga és a jobbközép fölényes győzelme - ismeretében sem akarják bátorítani a migránsok útnak indulását.