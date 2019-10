Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket

Erős, 6,7-es földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét kedd reggel - közölte az Euromediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC).



Ugyanakkor eltérő adatokat jelentettek az amerikai és a Fülöp-szigeteki szeizmológiai intézetek (6,8-as, illetve 6,6-os erősségűt). Károkról és áldozatokról egyelőre nincsenek értesülések, de Twitteres fotók alapján több épületben is komoly kár keletkezett.



A földmozgás epicentruma 972 kilométerre délre volt Manilától, Mindanao szigetén, a Cotabato tartomány Tulunan településétől északkeletre - közölte a Fülöp-szigeteki Vulkán- és Földrengéskutató Intézet.



A földmozgás miatt számos épület megremegett, az érintett területeken készített felvételek tanúsága szerint a rémült emberek kiszaladtak az irodákból, az iskolákból és a kórházakból.



Reuel Limbungan, Tulunan polgármestere tanítási- és munkaszünetet rendelt el, hogy az épületek statikájában keletkezett esetleges károkat fel lehessen mérni. A DZMM rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy a kórházakban kezelt pácienseket is a szabadba kell vinni. "Ez nagyobb erejű földmozgás volt a múltkorinál" - jelentette ki a tulunani polgármester az október 16-i 6,3-as erősségű földrengésre utalva, amely miatt heten életüket vesztették és 215-en megsérültek ugyanebben a térségben.



A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ahol a világ földrengéseinek mintegy 90 százaléka történik.

LOOK: Parts of a building in Cor Jesu College, Digos City, Davao del Sur collapsed. The structure was already damaged from the strong earthquake that rocked Mindanao two weeks ago https://t.co/vQCLlTpvfE



📷 @JhanBaybay pic.twitter.com/tuVSqNX22n