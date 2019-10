Magyarság

Több mint 80 székelyföldi településen gyúltak ki az őrtüzek az autonómiaigény jeleként

Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg. 2019.10.27 18:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint nyolcvan székelyföldi településen gyúltak ki vasárnap este az őrtüzek a székelyföldi autonómiaigény jeleként - közölte az MTI-vel Gazda Zoltán, a szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) irodavezetője, a megmozdulás főszervezője.



Székelyföld autonómiájának napján délelőtt a templomokban, délután az őrtüzek magaslatain gyűjtöttek aláírásokat az SZNT által elindított, nemzeti régiók kialakítását kérő európai polgári kezdeményezéshez.



Valamennyi őrtűz mellett a helyi szervezők felolvasták azt a petíciót, amelyben ismételten kinyilvánították igényüket Székelyföld autonómiája iránt. A dokumentum szerint az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg.



"Hihetetlen és elfogadhatatlan, hogy a 21. században a börtönt találja Spanyolország is és Románia is az egy tömbben élő nemzeti közösség legitim törekvéseire adandó megtorló válaszként. Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok. A demokrácia elkötelezettjeiként elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését, és határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Unió államaiban ismételten az állami terror politikai perekben marasztaljon el ártatlan embereket" - olvasható az MTI-hez eljuttatott dokumentumban.



Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett kiáltvány leszögezte, az őrtűzgyújtások résztvevői abban a formában igénylik Székelyföld területi autonómiáját, amelyben azt az SZNT autonómiastatútuma megfogalmazta.



Amint a dokumentum az autonómiastatútumból idézte: a történelmi régió lakossága a szubszidiaritás elvének megfelelően át kívánja venni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását. Mindezt egy az állam és a közösség közötti választott testülettel kívánja megvalósítani, mely az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.