Konfliktus

Hongkongi tüntetések - A rendőrség könnygázt és paprikasprayt vetett be

A város bevásárló- és turisztikai központjának számító kerületében vasárnap délután néhány száz ember gyűlt össze, hogy kifejezze támogatását a helyi muszlim közösség, valamint az újságírók iránt. 2019.10.27 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendőrség könnygáz- és paprikasprayt vetett be vasárnap ismét Hongkongban egy néhány száz fős, engedély nélkül demonstráló csoport ellen - adta hírül internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A város bevásárló- és turisztikai központjának számító kerületében vasárnap délután néhány száz ember gyűlt össze, hogy kifejezze támogatását a helyi muszlim közösség, valamint az újságírók iránt. Egy héttel korábban ugyanis a rendőrség - állítólag véletlenül - festékkel fröcskölte le az egyik helyi mecset bejáratát, ezért azóta bocsánatot kértek.



A tüntetők vasárnap azt követelték, hogy a rendőrség fejezze be a "vegyi fegyverek" - vagyis a könnygázt és a kék festéket szóró vízágyúk - alkalmazását. A kék festéket a hatóságok a tüntetők későbbi azonosításának megkönnyítésére használják.



Az indulatok akkor szabadultak el, amikor az engedély nélkül zajló megmozdulás helyszínére több száz rohamrendőrt vezényeltek, akik egyes tiltakozókat megmotoztak. A demonstrálók közül sokan arcmaszkokat viseltek annak ellenére, hogy október 5-én hatályba lépett a megmozdulásokon maszkok használatát tiltó törvény.



A rendőrök és a tüntetők végül azután csaptak össze, hogy a tömeg egy része az autóútra vonult, akadályozva ezzel a forgalmat.



Hongkong 1997-ben tért vissza Kínához a brit gyarmati uralom alól, és az "egy ország, két rendszer" elve alatt különleges jogokkal bír. A Nagy-Britanniával 1997-ben között megállapodás szerint Kína a dátumot követő 50 évre magas szintű autonómiát garantált Hongkongnak, ám az ott lakók közül sokan úgy érzik, hogy Peking egyre növeli befolyását a városban.



Az immár húsz hete tartó tüntetéshullám, melyet eredetileg egy azóta visszavont, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki, mára általános tiltakozássá alakult a várost irányító, Peking-párti kormányzattal szemben. A demonstrációkon a rendőrség rendszeresen összecsap a gyakran fémrudakkal, Molotov-koktélokkal és téglákkal felfegyverzett tüntetőkkel, akiknek megfékezésére könnygázt, gumilövedékeket és vízágyúkat vet be.