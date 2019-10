Kémkedés

Elhagyhatta a floridai börtönt az orosz Marija Butyina

Pénteken elhagyhatta a floridai börtönt az orosz Marija Butyina, akit 18 hónapos börtönbüntetésre ítéltek, mert be nem jegyzett orosz lobbistaént tevékenykedett az Egyesült Államokban. 2019.10.26 17:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Butyina a floridai főváros, Tallahassee szövetségi börtönében volt, szabadon bocsátásakor azonnal az amerikai bevándorlási hatóságok őrizetébe került. Még pénteken kitoloncolják Oroszországba.



A 31 éves orosz nőt 2018 nyarán tartóztatták le, és az idén áprilisban ítélték el. A per során dokumentumokkal alátámasztott teljes beismerő vallomásában feltárta, hogyan férkőzött be befolyásos amerikai szervezetek - köztük az Országos Lőfegyverszövetség (NRA)-és republikánus politikusok és személyiségek soraiba. Célja a 2016-os amerikai választási folyamat befolyásolása volt, és ezt orosz kapcsolattartója, Alekszandr Torsin utasításai alapján végezte. A nő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kém volt, hanem nyíltan tevékenykedett és egyszerűen érdekelte őt az amerikai politika.



A perben Butyina elismerte, hogy az NRA-t felhasználva nem bejegyzett lobbistaként működött együtt Torsinnal és ezzel megsértette az amerikai törvényeket. Ezek értelmében ugyanis be kellett volna jegyeztetnie magát a washingtoni igazságügyi minisztériumnál, mint idegen állam nevében eljáró lobbistát. A börtönbüntetést is ezért szabták ki rá.



Az idén májusban az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR) adott interjújában Butyina azt fejtegette, hogy a béke követének tartja magát. "Szeretem mindkét országot és azon igyekeztem, hogy a békét és a megértést segítsem elő" - mondta. Az interjúban ugyanakkor elismerte: tisztában volt azzal, hogy a Torsinnak továbbadott információi az orosz külügyminisztériumba kerültek.



Tevékenységének még elítélése után is nagy visszhangja volt az Egyesült Államokban. A múlt hónapban például Ron Wyden, oregoni demokrata párti szenátor új jelentést tett közzé, amelyben azzal vádolta meg az Országos Lőfegyverszövetséget, hogy 2016-ban az "oroszok ügynökeként" cselekedett. A jelentés szerint az NRA már 2016-ot megelőzően éveken keresztül segítette Butyina és Torsin amerikai kapcsolatépítéseit. Az NRA visszautasította és "politikailag motiváltnak" nevezte a jelentésben foglaltakat.