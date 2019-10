Korrupció

Felfüggesztette hivatása gyakorlását egy szlovák bíró, miután gyanús kapcsolatokkal vádolják

Felfüggesztette hivatása gyakorlását egy pozsonyi bíró pénteken, miután olyan meg nem erősített sajtóközlések láttak napvilágot, melyek szerint üzeneteket váltott a több súlyos bűncselekménnyel - köztük a tavalyi újságíró-gyilkosság megrendelésével - gyanúsított nagyvállalkozóval, Marián Kocnerrel.



Az érintett bíró, David Lindtner döntéséről a szlovák igazságügyi minisztérium számolt be pénteken. Lindtner - aki ugyanezzel az üggyel összefüggésben a napokban már lemondott a pozsonyi harmadik járási bíróságon betöltött vezetői posztjáról - most azt mondta, hogy döntését az őt ért vádakkal kapcsolatban kialakult közhangulatra való tekintettel hozta meg. A pozsonyi szaktárca üdvözölte a döntést, s azt a bíróságokba vetett bizalom visszaállítását célzó lépésként értékelte.



Lindtner állítólagos üzenetváltásairól Marián Kocnerrel, közel két hete közölt írást a postoj.sk nevű hírportál. A lap - amely nem nevezte meg forrásait - azt írta: birtokába jutott egy olyan, a Threema mobilalkalmazáson keresztül folytatott üzenetváltás leirata, amelyet állítólag Lindtner folytatott Kocnerrel 2017 és 2018 között, különböző bírósági és más ügyekről.



A huzamosabb ideje vizsgálati fogságban lévő, közismert és tehetős nagyvállalkozó Kocnert több komoly jelentőségű gazdasági bűncselekmény mellett azzal gyanúsítják, hogy ő rendelte meg a tavaly februárban barátnőjével együtt meggyilkolt fiatal újságíró, Ján Kuciak kivégzését.



Lindtner távozásával egy időben, ugyancsak pénteken egy másik pozsonyi bírót, Vladimír Sklenkát a bírói tanács elnökének indítványa alapján felfüggesztett hivatásából a testület fegyelmi bizottsága. Ennek pontos okait nem hozták nyilvánosságra, az indítványban azonban az szerepelt, hogy Sklenkának lehetősége volt arra, hogy egy "a bíróságokba vetett bizalmat aláásó ügyről" nyilatkozzon, s ezt nem tette meg. Szlovák médiaközlések szerint ez az eset is a mindent behálózó Kocner-üggyel lehet összefüggésben.



Sklenka egyébként egyike azoknak a személyeknek, akiknek a mobiltelefonját a rendőrség egyik különleges egysége lefoglalta idén augusztusban egy széleskörű akció keretében. Arról, hogy ez a rendőrségi akció milyen nyomozással van összefüggésben, hivatalos közlések nem láttak napvilágot. Egyelőre nem tudni azt sem, hogy a vizsgált mobiltelefonokból milyen érdemi információkhoz jutottak a bűnüldöző szervek.

A Kocner-ügy állítólagos összefüggései az utóbbi hetekben szinte napi szinten szolgáltatnak új témát a szlovák sajtónak. A téma - a megerősített információk szűkössége ellenére - is a közbeszéd állandó tárgyává vált, és a jövő februárra kitűzött parlamenti választások közeledtével állandó eleme lett a belpolitikai pengeváltásoknak.



Pénteken ellenzéki képviselők egy csoportja a parlament egyik alelnökének, Martin Glvácnak a leváltására nyújtott be indítványt, ezt azokkal a sajtóinformációkkal indokolva, melyek szerint Glvác - aki a legnagyobb kormánypárt, az Irány (Smer-SD) politikusa - ugyancsak üzeneteket váltott Marián Kocnerrel.