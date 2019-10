UNESCO

Veszélyeztetett világörökségi helyszínné válhat Prága történelmi városközpontja

Veszélyeztetett helyszínné válhat Prága történelmi városközpontja, az Óváros, amely 1992-ben került fel az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) világörökségi listájára.



Az UNESCO szakértői, akik tavasszal látogattak el a cseh fővárosba, értesülések szerint arra a megállapításra jutottak, hogy a város és a cseh állam nem védi megfelelő módon azokat az értékeket, amelyek alapján a prágai Óvárost felvették a világörökségi helyszínek listájára.



A szakértői jelentésről egyelőre nem hivatalosan a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsának (ICOMOS) cseh központja tájékoztatta a CTK hírügynökséget. A dokumentumot az ICOMOS szerint a cseh kulturális minisztérium és Prága vezetése is megkapta, de egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és nem is kommentálták.



Az UNESCO szakértői elsősorban a felhőkarcoló-építési tervek miatt bírálják a cseh fővárost. A történelmi városközpontttól délre eső Pankrác negyedben már álló, illetve épülő felhőkarcolók úgymond megbontják a történelmi várospanoráma képét, ezért a szakértők a projekt leállítását javasolják. Bírálatok tárgya az új építési törvény tervezete is, amelyben csökkentenék a műemlékvédők beleszólását az új építkezésekbe.



A Právo című lap korábban azt írta, hogy az UNESCO az elmúlt években már többször bírálta Prágát a tervezett felhőkarcolók miatt. A lap szerint a cseh főváros vezetése korábban nem vette figyelembe a bírálatokat, és csak diplomáciai nyomásra volt hajlandó engedélyezni a szakértők tavaszi prágai vizsgálatait is. Szakértők szerint a pankráci felhőkarcolók legfeljebb 70 méter magasak lehetnének, hogy ne veszélyeztessék a belváros panorámáját. Ugyanakkor a például már majdnem elkészült Tower nevű épület magassága 104 méter. Hasonlóan magas épületeket terveztek a Pankrác melletti Kavcí hory és a központ melletti Zizkov negyedben is.



Prága önkormányzata eddig a bírálatokat általában visszautasította és alaptalannak minősítette, s azzal érvel, hogy az elképzelésekről jelenleg még csak folyik a vita. A tavaly őszi önkormányzati választásokon hatalomra került Zöldek azonban azt ígérik, hogy a felmerült problémákkal foglalkozni fognak.



A Prágáról szóló szakértői jelentést az UNESCO hivatalosan a jövő évben tárgyalja meg. A cseh sajtó szerint a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listáján jelenleg mintegy 50 helyszín van, Európából például Bécs és Liverpool történelmi központja vagy a koszovói pravoszláv templomok.