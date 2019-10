Bolgár kamion

Horrorkamion: még nem ismert az áldozatok nemzetisége

hirdetés

Egyelőre nem ismert annak a 39 embernek a nemzetisége, akiket szerda hajnalban találtak holtan egy bolgár kamionban Anglia délkeleti részén - mondta szerdai nyilatkozatában a brit belügyminiszter.



Priti Patel, aki a londoni alsóház képviselőit tájékoztatta a tragédia ügyében megkezdett vizsgálatról, megerősítette azt a korábbi rendőrségi közlést, hogy a kamion - amelyet a doveri kikötőhöz közeli Thurrock egyik ipari parkjának parkolójában találtak - az észak-walesi Holyhead kikötőjében lépett be Nagy-Britanniába még szombaton. Patel hangsúlyozta, hogy ez a kikötő az Írországból érkező kompforgalom egyik legnagyobb fogadóállomása.



Holyhead kikötője Nagy-Britannia nyugati partvidékén, csaknem 500 kilométerre északnyugatra van attól a helytől, ahol a teherautóra rábukkantak.



A belügyminiszter elmondta: a vizsgálatba bekapcsolódott a brit határőrség, az Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) és a bevándorlással kapcsolatos bűncselekmények felderítésére szakosodott belügyminisztériumi szervezet (Immigration Enforcement).

Az NCA szerdán közölte: vizsgálata elsősorban arra összpontosít, hogy szervezett bűnözői csoportok állnak-e az eset mögött. Az ügynökség Twitteren közzétett rövid tájékoztatásában hozzátette: szakértőkkel segíti az ennek kiderítésére és a halálesetekért felelős bűnözői csoport azonosítására irányuló vizsgálatot.



Yvette Cooper, az alsóház belügyi bizottságának elnöke nyilatkozatában hangsúlyozta: jóllehet egyelőre nem ismertek a tragédia körülményei, az azonban tudható, hogy az embercsempészet a legveszélyesebb bűncselekmények közé tartozik. Hozzátette: a vizsgálatba be kell vonni az ír és a bolgár rendőrséget is.



Boris Johnson brit miniszterelnök szerda délután a londoni alsóházban elmondta, hogy folyamatos tájékoztatást kap a hatóságoktól az ügyről és a vizsgálat menetéről.



Jackie Doyle-Price, Thurrock konzervatív párti alsóházi képviselője Twitter-bejegyzésében szintén egyenes utalást tett arra, hogy embercsempészettel összefüggő bűncselekményről lehet szó. Azt írta: az embercsempészet "elvetemült és veszélyes cselekmény".



Pippa Mills, az Essex megyei rendőrség főparancsnok-helyettese szerda délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: a rendőrség hajnali háromnegyed 2 előtt néhány perccel kapott értesítést a mentőszolgálattól, hogy egy kamion rakterében sok embert találtak, és a sürgősségi szolgálatok megállapították, hogy mind a 39 ember - köztük egy tinédzser - meghalt.



Nem adott érdemi választ arra a kérdésre, hogy a mentőket ki értesítette. Megerősítette ugyanakkor, hogy a kamion 25 éves észak-írországi sofőrjét gyilkosság gyanújával őrizetbe vették.



A főparancsnok-helyettes is hangsúlyozta, hogy a rendőrség egyelőre nem tudja, honnan érkeztek az áldozatok. Hozzátette, hogy azonosításuk folyamata feltételezhetően hosszú időt vesz majd igénybe.