Letartóztatták Törökországban egy nagyváros menesztett kurdbarát polgármesterét

Október 15-én a hatóságok ugyancsak őrizetbe vették egy negyedik tartományi központ, Hakkari város kurdbarát polgármesterét, majd két nappal később szintén fegyveres terrorszervezeti tagság miatt letartóztatták. 2019.10.23 18:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy terrorizmus elleni nyomozás keretében előzetes letartóztatásba helyezték a délkelet-törökországi, főként kurdok lakta Diyarbakir város augusztusban menesztett kurdbarát polgármesterét, Adnan Selcuk Mizraklit - jelentette kedden az Anadolu török állami hírügynökség.



A beszámoló szerint Mizraklit, akit márciusban a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) színeiben választottak a település polgármesterévé, a diyarbakiri ügyészség azzal vádolja, hogy fegyveres terrorszervezet tagja. A férfit hétfőn vette őrizetbe a rendőrség.



A török belügyminisztérium augusztus 19-én már két másik délkelet-törökországi város, Van és Mardin HDP-s polgármesterét is eltávolította hivatalából, hasonló, terrorizmusnak minősülő indokokkal.



Október 15-én a hatóságok ugyancsak őrizetbe vették egy negyedik tartományi központ, Hakkari város kurdbarát polgármesterét, majd két nappal később szintén fegyveres terrorszervezeti tagság miatt letartóztatták.



A belügyminisztérium Diyarbakirban, Vanban, Mardinban és Hakkariben is a tartományi kormányzót bízta meg a polgármesterek helyettesítésével.



Az ankarai vezetés szerint a szakadár Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), amely évtizedek óta folytat fegyveres lázadást Délkelet-Törökországban, valamint annak leágazásai egyes polgármestereken keresztül törvénytelen célokra használják fel az önkormányzatok pénzét.



A török biztonsági erők és a kurd felkelők között 2015 júniusában mintegy két és fél év fegyvernyugvást követően újultak ki a fegyveres harcok a délkeleti országrészben. 2016 májusában a parlamenti képviselők mentelmi jogát eltörölték, az ősz folyamán pedig fokozott hatósági fellépés kezdődött terrorizmusra hivatkozva a HDP vezetői, politikusai, köztük polgármesterei, aktivistái és támogatói ellen, miután a kurdbarát pártot a török kormányzat a PKK politikai szárnyának tartja. A legsúlyosabb vádpontokat tartalmazó perekben még nem született ítélet.



Mára a fegyveres összecsapások, ha sokkal kevésbé intenzívek is, rendszeresek. A PKK-t Törökország mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetnek minősítette. A konfliktusban 35 év alatt többtízezer ember vesztette életét.