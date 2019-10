Tragédia

Holtan találták az erdélyi Bihar-hegységben az öt napja eltűnt magyar túrázót

Harmadszor ereszkedtek le az 50 méter széles, 80 méter mély üregbe a túrázót keresni. 2019.10.22

Holtan találták kedden az erdélyi Bihar-hegységben azt a magyarországi túrázót, akit immár ötödik napja kerestek a romániai hatóságok.



Camelia Rosca, a keresést irányító megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője az MTI-nek elmondta: kedden csak a hegyimentő szolgálat csapata ment a helyszínre, és leereszkedett a Fekete-zsombolyba, amelynek mélyén megtalálták a túrázó holttestét.



Pintér István a Bihar megyei hegyimentő szolgálat vezetője az MTI-nek elmondta, kedden immár harmadszor ereszkedtek le az ötven méter széles, nyolcvan méter mély üregbe a túrázót keresni. Hozzátette: jelenleg a holttest felszínre hozatalát készítik elő. A hegyimentő szerint a fiatalember feltehetően egy drón röptetéséhez keresett alkalmas helyet, és túlmerészkedett azokon a táblákon, amelyek magyar nyelven is figyelmeztetnek a zuhanásveszélyre. Ez okozhatta, hogy bezuhant a zsombolyba. A hegyimentő valószínűsítette, hogy azonnal szörnyethalt.



Pintér István elmondta: a zsomboly mélyén egy hóból, jégből és bezuhant sziklákból, rönkökből, ágakból összeálló konglomerátum van, a túrázó teste azáltal vált láthatóvá, hogy a mélybe harmadszor leereszkedő hegyimentők farönköket, ágakat mozdítottak el.



A 29 éves debreceni férfi múlt vasárnap érkezett túrázni az erdélyi Bihar-hegységbe. A román rendőrséget a családja pénteken értesítette az eltűnéséről, miután csütörtök óta nem válaszolt a telefonhívásaikra. A rendőrség - a család beleegyezésével - a fiatalember személyleírását és fényképét is közzétette a sajtóban, a lakosság segítségét kérve a megtalálásához.



Egy túrázó csütörtök este jelentette, hogy az Elveszett Világ turistaúton a Fekete-zsomboly közelében megtalálta az eltűnt férfi táskáját, benne az iratait és fényképezőgépét. Később a hatóságok a férfi autóját is megtalálták.



Az öt napig tartó keresésben a tűzoltóság, a csendőrség, a rendőrség és a hegyimentők csoportjai, valamint az Erdélyi-középhegység Natúrpark személyzete vett részt.