Ünnep

Október 23. - Washingtonban ünnepséggel és amerikai magyarok kitüntetésével emlékeztek

A Kennedy Központ Reach nevű, néhány hete felavatott új épületében tartott ünnepségen beszédet mondott Szabó László, Magyarország Egyesült Államokban akkreditált nagykövete, Nagy P. Tibor, az amerikai külügyminisztérium afrikai ügyekért felelős államtitkára és Thomas B. Modly, a haditengerészeti tárca helyettes államtitkára.



Beszédében Szabó László kiemelte: "Mi, magyarok, a szabadság népe vagyunk, kis országként, de nagy nemzetként időről időre azt mertük mondani, elég volt a zsarnokságból, és szembe mertünk szállni nálunk sokkal erősebb hatalmakkal."



A nagykövet emlékeztetett arra, hogy 1956-ban "több százezer megszálló szovjet katona és a rettegett kommunista karhatalmista ezredek ellenére a magyar emberek kiálltak a szabadságért".



Hangsúlyozta azt is: 1956 teremtette meg a rendszerváltoztatás alapját harminc éve, 1989-ben, amikor egy fiatal jogász, Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, Orbán Viktor az elsők között követelte a szovjet csapatok kivonását és a demokratikus átalakulást.



Szabó László megjegyezte: Magyarországot gyakran vádolják oroszbarátsággal, de akik ezt teszik, azok alkalmasint nem ismerik a történelmet, mert a magyarok szabadságharcát kétszer is oroszok verték le. 1848-ban a Habsburgok ellen küzdő magyar szabadságharcot az orosz csapatok segítségével fojtották vérbe, majd 1956-ban a szovjet csapatok tiporták el a magyar szabadságharcosokat. Magyarország rászorul az orosz energiaimportra, ez azonban nem jelenti azt, hogy a két országot örökké tartó barátság köti össze - hangoztatta a nagykövet.



Az ünnepségen átnyújtották az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést a Louisianában élő Alex Kropognak és feleségének, valamint Révész Kingának. A Kropog-házaspár a louisianai Árpádhon nevű magyar település múzeumának létrehozója és gondozója, Révész Kinga pedig a washingtoni magyar tudósklub elnöke.



Az Egyesült Államokban másutt is megemlékeztek, vagy az elkövetkező napokban emlékeznek október 23-ról.



Vasárnap a Dél-Kaliforniában és a Los Angelesben élő magyarok emlékeztek az '56-os forradalomra. A San Fernando völgyben élő magyarok délelőtt Tarzanában a helyi magyar református egyház, a Reményik Sándor keresztyén magyar iskola és a helyi cserkészcsapat, valamint a magyar főkonzulátus szervezésében tartottak megemlékezést, amelyen Széles Tamás nagykövet, Los Angeles-i főkonzul köszöntötte az ünneplőket.

Vasárnap délután a Los Angeles-i McArthur Parkban, a Mindszenty téren lévő 1956-os emlékműnél gyűltek össze a magyarok. Az 1969-ben emelt, 56 láb magas emlékmű előtt Széles Tamás főkonzul mondott ünnepi beszédet. Felidézte az 1950-es évek kommunista terrorját, a "vérben született" '56-os forradalom felemelő napjait, majd a szabadságharc során tanúsított bátor ellenállást, végül a kegyetlen kádári megtorlást, és százezrek elmenekülését az országból. Külön méltatta az Amerikába érkezett menekülteket, akik - úgy fogalmazott - nem koldultak, hanem keményen tanultak vagy dolgoztak új, kényszerű hazájukban. Idézte Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi beszédét, amely a pesti srácok bátorságáról szólt, valamint Csoóri Sándor 1991-es írását, amelyben a Nagy Imre és mártírtársai 1989-es újratemetése alkalmából rendezett nagy tömeggyűlésről hiányolta a "tetteseket".



Hétfő este Magyarország ENSZ-nagykövetsége adott fogadást az ünnep tiszteletére, a héten szombaton a kaliforniai Redwood Cityben, vasárnap pedig San Franciscóban emlékeznek és ünnepelnek a helybéli magyarok.