Konfliktus

A tüntetőket ért júliusi támadásra emlékezve demonstráltak Hongkongban

Egy három hónappal ezelőtt a tüntetőket ért támadásra emlékezve demonstráltak ismét Hongkongban, a megmozdulás a város egyes részein ismét káoszba fordult - olvasható kedden a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.



A rendőrség kedd hajnalig tömegoszlató akciókat tartott a város egyik északi kerületében, ahol a kormányellenes tüntetők egy július 21-én történt támadásra emlékeztek, amelynek során Hongkong egy központi részén található vasútállomáson fehér pólót és maszkokat viselő férfiak támadtak botokkal és fém rudakkal a tüntetőkre, illetve a helyszínen tartózkodó utasokra és újságírókra. A támadás következtében mintegy 45 ember sérült meg. A rohamrendőrök mintegy háromnegyed órával később érkeztek csak a helyszínre, így a támadókat - akiket szemtanúk bűnszervezet tagjainak véltek -, nem tudták kézre keríteni. Az esetet követően sokan azzal vádolták a hatóságokat, hogy szándékosan hagyták elmenekülni a fehér pólós férfiakat, ami tovább mélyítette a tüntetők rendőrséggel szembeni bizalmatlanságát.



Steve Li Kwai-wah a rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó osztályának főfelügyelője hétfőn úgy nyilatkozott: eddig 34 férfit vettek őrizetbe a támadás kapcsán, közülük hat ellen zavargás bűntette miatt már vádat is emeltek.



A rendőrség hétfő este könnygázt is bevetett az engedély nélkül összegyűlt tömeg feloszlatására, miután kormányellenes tüntetők egy csoportja barikádokat emelt egy útszakasz forgalmának megbénítására. A helyszínre érkező rohamrendőröket a demonstrálók szitkozódva fogadták, és lézerrel vakították el őket. Néhány tiltakozó bankfiókokat rongált meg, míg mások Molotov-koktélokkal dobálták meg a kerületi bizottság épületét.



Az erőszakos eseményekkel egy időben békés demonstrációk is zajlottak a városban: az egyik bevásárlóközpontban, amely összeköttetésben áll a július 21-i támadás helyszínéül szolgáló vasútállomással, ülőtüntetést tartottak. Ehhez hasonló akciókat szerveztek több más állomáson is. A tiltakozók a helyi érdekű vasút bojkottálására szólították fel a lakosságot, azzal vádolva az üzemeltetőt, hogy a kormány kezére játszva zárja le az állomásokat, ellehetetlenítve ezzel a tüntetők mozgását.



A tiltakozók a kormányzattal szemben támasztott öt követelés közül az egyik a tüntetéseken alkalmazott rendőrségi akciók független kivizsgálása.



Carrie Lam hongkongi kormányzó vasárnap ígéretet tett arra, hogy amennyiben a rendőri akciókat értékelő hivatalos vizsgálat nem bizonyul hatékonynak az indulatok csillapításában, más úton igyekeznek kezelni a problémát. Lam ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan milyen egyéb megoldások merülnek fel akkor, ha az év végéig lezáruló vizsgálatról készült jelentés nem nyugtatja meg kellően a lakosságot.