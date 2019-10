Botrány

Felzúdulást váltott ki az ukrán elnök humorcsapatának egyik új paródiája

Ellenzéki politikai körökben komoly felzúdulást váltott ki a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által hivatalba lépése előtt vezetett Kvartal 95 humorszínház egyik legfrissebb produkciója, amely egy ismert népdal átiratában a volt jegybankelnök vidéki házának felgyújtásán tréfálkozott - számolt be hétfőn az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Valerija Hontarjevának, az ukrán jegybank volt elnökének Kijev környékén lévő vidéki házát szeptember közepén gyújtották fel ismeretlenek. Az egyébként lakatlan ház porig égett. A rendőrség egyelőre nem találta meg a tetteseket. Honterjeva jelenleg Londonban él, az ukrán főügyészség a jegybankban a vezetése alatt történt esetleges hivatali visszaélések címén indított eljárás kapcsán többször beidézte tanúként kihallgatásra, de ő nem hajlandó megjelenni. Augusztus végén egy bíróság engedélyezte emiatt előállítását is.



Hontarjeva a gyújtogatással Ihor Kolomojszkij ukrán oligarchát gyanúsította meg, aki visszautasította a vádat. Kolomojszkij emellett azon feltételezésének adott hangot, hogy épp Hontarjevának állt érdekében a - nem éppen a legértékesebb - ingatlanának a felgyújtatása, hogy magát veszélyeztetettnek állítva be, ne kelljen visszatérnie Ukrajnába és alávetnie magát a jogi eljárásoknak. Kolomojszkij korábban Zelenszkij üzleti partnere volt, most azonban mindketten tagadják, hogy az üzletember befolyást gyakorolna az elnökre. Zelenszkij egyébként nyilvánosan elítélte Hontarjeva házának felgyújtását, és a hatóságok alapos vizsgálatát sürgette.



A felzúdulást okozó dalt a Hrihorij Verjovka zeneszerző nevét viselő, komoly tekintélyű ukrán női népi kórus kíséretében adta elő a Kvratal stúdió vezető szívésze, Jevhen Kosovij. A dalban utalást tettek a volt jegybankelnök Kolomojszkij elleni vádjára és olyan bankokra, amelyek Hontarjeva jegybanki vezetése alatt mentek csődbe, azt feltételezve, hogy a ház "szégyenében égett le".



Szvjatoszlav Vakarcsuk, a rockénekesből lett parlamenti képviselő, a Hang nevű párt vezetője a közösségi portálokon írt megjegyzésében méltatlannak, "mélypontnak" nevezte a produkciót.

"Tekintettel arra, hogy a Kvartal stúdió összes forgatókönyvét még mindig Zelenszkij személyesen átolvassa, ha helyesen értelmezem, ez az aljas dal lenne az elnök álláspontja Valerija Hontarjeva házának felgyújtásával kapcsolatban?" - tette fel a kérdést Szvjatoszlav Ceholko, Petro Porosenko volt elnök szóvivője a Twitteren.



Irina Herascsenko, Porosenko pártjának parlamenti képviselője közölte: képviselők kérelmezni fogják, hogy a Verjovka-kórus többé ne énekelhesse a himnuszt a törvényhozásban.



Maga a kórus vezetője is utóbb úgy nyilatkozott, hogy "szégyelli magát", amiért beleegyezett ebbe a közös produkcióba.



Kolomojszkij viszont kijelentette, hogy "nagyon tetszett" neki ez a műsorszám. Hozzátette, hogy szerinte a dalban elhangzó viccek nem tekinthetők mások vesztesége feletti gúnyolódásnak.