Katalán válság

Barcelona polgármestere valódi párbeszédre szólította fel Spanyolország és Katalónia vezetőit

A többször erőszakos rendbontásokba fordult tüntetéshullám azután kezdődött a katalán városokban, hogy hétfőn a spanyol legfelsőbb bíróság zendülés miatt elítélt kilenc katalán függetlenségi vezetőt. 2019.10.21 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Valódi, felelős, a nyilvánosság kizárásával folytatott politikai párbeszédre szólította fel a spanyol miniszterelnököt és a katalán elnököt Ada Colau, Barcelona polgármestere vasárnap, miután a városban hat napja tartanak a tüntetések és az erőszakos rendbontások.



A többször erőszakos rendbontásokba fordult tüntetéshullám azután kezdődött a katalán városokban, hogy hétfőn a spanyol legfelsőbb bíróság zendülés miatt elítélt kilenc katalán függetlenségi vezetőt. Kilenctől 13 évig tartó szabadságvesztéssel sújtotta őket a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakkal végződött függetlenségi népszavazás, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.



Barcelona polgármestere szerint érthetetlen, hogy míg a spanyol belügyminiszter és a katalán belügyi tanácsos együtt tud működni a tüntetések kezelésében és a rendőri szervek koordinálásában, a spanyol kormányfő és a katalán elnök nem képes ugyanerre.



Véleménye szerint azonban a bebörtönzött katalán vezetők szabadon engedése nélkül nagyon nehéz lesz kiutat találni.



"Barcelona a béke városa" - jelentette ki a baloldali városvezető, aki kifogásolta, hogy a hatóságok gumilövedékeket használtak az összetűzések során, és a rendőri fellépés szakszerűségének kivizsgálását sürgette.



Az önkormányzat becslése szerint a városnak eddig legalább 2,5 millió euró kárt okozott a tüntetéseket kísérő vandalizmus.



Vasárnapra virradó éjjel is voltak összetűzések, de az erőszakos események csökkentek - összegezte Miquel Buch, a katalán kormány belügyi tanácsosa sajtótájékoztatóján. A korábbiakhoz képest jóval kevesebben, tizenegyen sérültek meg és 13 embert vettek őrizetbe.

Mint mondta, mindez részben annak eredménye, hogy a rendőrség átvizsgálta az esti nagyszabású tüntetésekre érkezők hátizsákjait és elkobozta a tűzokozásra, támadásra alkalmas eszközöket. Másrészt annak köszönhető, hogy civil önkéntesek élőláncot alkotva a tüntetők és a rendőrök közé álltak.



A politikus ismét hangsúlyozta a tüntetések alapvetően békés jellegét. A múlt éjjel radikális fiatalok mintegy 150 csoportja randalírozott a városban - jegyezte meg és beszámolt arról is, hogy a rongálás mellett több üzletet is kifosztottak a múlt éjjel.



Az utcai megmozdulások vasárnap is folytatódnak; Quim Torra katalán elnök leváltását követelte Barcelonában a Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt, amelynek tüntetésén mintegy ezren gyűltek össze spanyol zászlókkal a katalán kormányzati palota előtt. Délutánra pedig a spanyol kormány barcelonai képviseletéhez szerveznek tüntetést a legfelsőbb bíróság ítélete ellen tiltakozók.