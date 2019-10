Hongkongi tüntetések

Erőszakossá vált az engedély nélkül tartott tüntetés vasárnap Hongkongban

Ezrek vonultak utcára Hongkongban vasárnap a rendőrségi tiltás ellenére, az esemény pedig már délután erőszakossá vált, miután a tiltakozók Molotov-koktélokat dobáltak, a rendőrök pedig könnygázt vetettek be ellenük - derül ki a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán megjelent közvetítésből.



A hónapok óta tartó tüntetéshullám legnagyobb megmozdulásait szervező Civil Human Rights Front annak ellenére kitartott a vasárnapi felvonulás megtartása mellett, hogy a rendőrség nem adott engedélyt a demonstrációra, a szervezet egyik vezetőjére pedig szerdán ismeretlenek kalapácsokkal támadtak.



A civil engedetlenségi akcióként hirdetett esemény alig néhány órája vette kezdetét, amikor fekete ruhába öltözött tüntetők Molotov-koktélokkal dobálták meg a városban közlekedő helyi érdekű vasút egyes állomásait, többet pedig megrongáltak és összefirkáltak. A vasút üzemeltetője rövid időn belül lezárta az érintett állomásokat, a rendőrség pedig könnygázzal igyekezett feloszlatni a tömeget, vízágyúkból pedig kék festéket zúdítottak rájuk, hogy később azonosíthatóak legyenek.



A demonstrálók egy része Peking-pártinak vélt üzleteket és a Bank of China helyi fiókjait is megrongálta, a menet útvonalán található egyik térfigyelő kamerát pedig elektromos láncfűrésszel vágták le a tartópóznáról, majd felgyújtották.



Az október 5-én hatályba lépett, a demonstrációkon az arcmaszkok használatát tiltó törvény ellenére a vasárnapi megmozdulásokon többen jelentek meg különféle arcmaszkokban. A tüntetők arra kérték egymást, hogy mindenki tűrje be a pólóját, mert így láthatóvá válna, ha fegyvert rejtegetnének a ruhájuk alatt. Többen attól tartanak ugyanis, hogy felfegyverzett, álruhás rendőrök lehetnek a soraik között.



Carrie Lam hongkongi kormányzó vasárnap ígéretet tett arra, hogy amennyiben a tüntetéseken alkalmazott rendőri akciókat értékelő hivatalos vizsgálat nem bizonyul hatékonynak az indulatok csillapításában, más úton igyekeznek kezelni a problémát. A kormányzó ezzel a tiltakozók egyik követelésére utalt, amiben a rendőrségi akciók független kivizsgálását kérik. Lam ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan milyen egyéb megoldások merülnek fel akkor, ha az év végéig lezáruló vizsgálatról készült jelentés nem nyugtatja meg kellően a lakosságot.



Hongkongban immár ötödik hónapja tart az a tüntetéshullám, amelyet egy azóta már visszavont törvénytervezet váltott ki, mára azonban a várost irányító, Peking-párti kormányzattal, illetve az egyre növekvő pekingi befolyással szembeni általános tiltakozássá alakult. A demonstrációkon a rendőrség rendszeresen összecsapott a gyakran fémrudakkal, Molotov-koktélokkal és téglákkal felfegyverzett tüntetőkkel, akiknek megfékezésére könnygázt, gumilövedékeket és vízágyúkat vetettek be.