Németország

Megerősítették tisztségében a bajor CSU elnökét

A politikus egyedüli elnökjelöltként a szavazatok 91,3 százalékát kapta meg. Ez jelentős erősödés januárhoz képest, amikor a CSU rendkívüli kongresszusán ugyancsak egyedüli jelöltként a szavazatok 87,4 százalékát megszerezve vette át a párt vezetését Horst Seehofer jelenlegi szövetségi belügyminisztertől.



Markus Söder - aki 2018 márciusa óta Bajorország tartomány miniszterelnöke, és ebben a tisztségben is Horst Seehofert követte - a szavazás előtti beszédében a párt megújításának folytatását sürgette. Bíztatta a küldötteket, hogy fogadják el a szervezet és a működés átalakítására készített 75 pontos tervet, amellyel a vezetés reményei szerint a CSU "21. századi néppárt" lesz.



A terv legfőbb gondolatai a fiatalítás, a nők szerepének erősítése, a tagság szélesebb körű bevonása a pártéletbe és a digitalizáció lehetőségeinek kihasználása. Szerepel benne a többi között, hogy az elnökség legalább egy tagjának 40 év alattinak, az alsóbb szintű vezető testületekben pedig legalább egy tagnak 35 év alattinak kell lennie. Az indítványban javasolják azt is, hogy az elnökségre vonatkozó úgynevezett női kvótát az eddigi 40 százalékról emeljék 50 százalékra.



A politika tartalmát illetően a legnagyobb változás a környezet- és klímavédelem ügyének hangsúlyosabb képviselete. Ezt jelzi például, hogy Markus Blume főtitkár beszédében kiemelte: míg az ellenzéki Zöldek politikája csupán üres szólamok sora, a CSU tesz is a környezet és az éghajlat védelméért, így a szombatig tartó tanácskozásuk az első "klímasemleges" - az éghajlatváltozást fokozó gázok kibocsátásától mentes, illetve a kibocsátást klímavédelmi lépésekkel ellensúlyozó - pártkongresszus Németország történetében.



Markus Söder is a Zöldeket emelte ki elsősorban a vetélytársak közül, hangsúlyozta, hogy a baloldali irányultságú ökopárt a CSU első számú ellenfele. Erőteljesen bírálta a szövetségi parlament (Bundestag) legnagyobb ellenzéki erejét, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű pártot is, amelyben szavai szerint egy szélsőjobboldali, alkotmányellenes szárny is működik. Mint mondta, az AfD-vel nem lehet "normális demokratikus párbeszédet" folytatni, amíg nem válnak meg a "szellemi gyújtogatóktól".



Markus Söder azután vette át az elnöki tisztséget Horst Seehofertől, hogy a CSU a 2018 októberében tartott tartományi parlamenti (Landtag-) választáson 1950 óta a leggyengébb eredményt - 37,2 százalékot - érte el, és elveszítette abszolút többségét a müncheni tartományi gyűlésben. A párt akkori vezetése a választást felvezető kampányban sokáig a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a berlini vezetés menekültügyi politikájának kritikájára összpontosított.



A menekültügy körüli viták a szakítás szélére sodorták a CDU/CSU pártszövetséget. Azonban a CSU új vezetése rendezte viszonyát a CDU-val, amelyben ugyancsak vezetőváltást hajtottak végre, Angela Merkelt 2018 decemberében Annegret Kramp-Karrenbauer követte az elnöki tisztségben.