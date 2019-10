Franciaország

Pénzmosás miatt is börtönbüntetésre ítélték a francia jobboldal ismert politikusát

Öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték pénteken a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar származású Patrick Balkanyt, Nicolas Sarkozy volt államfő gyerekkori barátját, a Párizshoz közeli Levallois-Perret polgármesterét. 2019.10.18 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pénzmosás miatt elítélt városvezetőt egy hónappal ezelőtt már négy év szabadságvesztésre ítélték adócsalás miatt, azóta börtönben van.



A korrupció vádja alól ugyanakkor a bíróság felmentette Patrick Balkanyt.



A 71 éves politikus nem jelent meg a párizsi büntető bíróság előtt: nem kívánta a celláját elhagyni, ahol szeptember 13. óta az adócsalás miatt kapott négy éves börtönbüntetését tölti.



Isabelle Balkanyt, a politikus feleségét, egyben Levallois-Perret alpolgármesterét - aki az előző, adócsalásban kimondott bűntettben három év letöltendő szabadságvesztést kapott - pénzmosásért négy év börtönbüntetésre ítélték, de egészségi állapotára tekintettel egyelőre szabadon távozhatott a bíróságról.



Az alpolgármester a perben nem jelent meg, miután tavasszal öngyilkossági kísérletet hajtott végre, emiatt nem rendelte el a bíróság az azonnali elzárását sem. Az ítélethirdetésen viszont Isabelle Balkany jelen volt, ráadásul férje bebörtönzése óta ő látja el a Párizshoz közeli település polgármesteri tisztét is. Erre azért van lehetősége, mert az ítéletek nem jogerősek, ő is és a férje is fellebbeztek a döntések ellen.



Patrick Balkany - aki feleségével tandemben 1983 óta megszakítás nélkül irányította a francia főváros egyik elegáns elővárosát - "néhány hibát" elismert a bíróság előtt, de azt állította, hogy egész életét mások szolgálatának szentelte.



A párt azzal vádolták, hogy 2007 és 2014 között eltitkolták az adóhivatal előtt két házukat (az egyik az Antillákon, Saint Martin szigeten, a másik pedig a marokkói Marrákesben található), ahol a Balkany házaspár rendszeresen nyaral, s amelyeket adócsalásból vásároltak. A bíróság elrendelte Balkanyék teljes vagyonának elkobzását, beleértve a franciaországi ingatlanjaikat is.



A pár fiát, Alexandre Balkanyt hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság, amiért "fedezte" a szüleit.



A vizsgálóbírókat a pénzügyminisztérium pénzmosás és korrupció elleni részlege értesítette több mint öt évvel ezelőtt a házaspár közismerten fényűző életmódja és feltételezhető offshore cégei miatt. A Le Monde című napilap akkor úgy értesült, hogy egy belga üzletember bevallotta a hatóságoknak, hogy 2009-ben egy szingapúri cégen keresztül 5 millió dollárt utalt át Patrick Balkanynak, amiért közvetített egy namíbiai urániumügyletben.