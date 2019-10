Török offenzíva

Erdogan: folytatódik a hadművelet Északkelet-Szíriában, ha nem teljesülnek a tűzszünet feltételei

Az északkelet-szíriai török hadművelet folytatását helyezte kilátásba pénteken Recep Tayyip Erdogan török elnök arra az esetre, ha az Egyesült Államok nem tartja be ígéreteit az ötnapos tűzszünet végéig. 2019.10.18 16:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erdogan Isztambulban külföldi újságírók előtt felszólalva úgy fogalmazott: abban az esetben "az offenzíva sokkal határozottabb formában, pontosan onnan folytatódik majd tovább, ahol abbamaradt, és még abban a percben, amikor a 120 óra lejár". A csütörtöki török-amerikai megállapodás szerint a tűzszünet török idő szerint kedd este 22 óráig tart.



A török államfő hozzátette: amennyiben Washington teljesíti vállalásait, megoldódik az Ankara által tervezett északkelet-szíriai biztonsági övezet ügye.



Egyúttal jelezte: a török hadsereg mindeközben nem távozik a területről, mert szükség van rá a térség biztonságához.



A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki fegyveres csoport Béke Forrása fedőnéven október 9-én indított hadműveletet Északkelet-Szíriában a Törökország által terrorszervezetként és nemzetbiztonsági fenyegetésként kezelt, Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia, valamint az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet tagjai ellen. Ugyanakkor az YPG, amelyet Ankara a törökországi kurd szakadár fegyveresek szövetségesének tart, az elmúlt években éppen az Iszlám Állam elleni harcra hivatkozva kapott kiképzést és modern fegyvereket pártfogójától, az Egyesült Államoktól.



Törökország a közelmúltban vállalta, hogy átveszi a kurd fegyveres csoporttól a térségben raboskodó iszlamista szélsőségesek felügyeletét azon a területen, amelyet ellenőrzése alá von. Az offenzíva deklarált célja az, hogy elhárítsa a Törökország déli határát Ankara szerint fenyegető terrorveszélyt, továbbá szíriai területen mintegy 30 kilométeres mélységben és 440 kilométeres hosszban biztonsági övezetet létrehozva szavatolja a Törökországban tartózkodó szíriai menekültek hazatérését.



A csütörtöki török-amerikai megállapodás keretében Ankara beleegyezett egy ötnapos tűzszünetbe, hogy lehetővé tegye a szíriai kurd csapatok visszavonását a szíriai-török határról.



Erdogan elsősorban a szíriai Manbídzs és Kobani városok helyzetére vonatkozóan pénteken azt mondta: Törökország azt akarja, hogy "teljesen tisztuljanak meg" az YPG-től azok a területek, ahová a szíriai kormányerők a napokban bevonultak. "Nem zavar minket, ha Damaszkusz csapatai ellenőrzik majd azokat a területeket, amelyek megtisztultak az YPG-től" - hangsúlyozta.



A török elnök mindazonáltal nyomatékosította: Ankarának nem áll szándékában Szíriában maradni.



Erdogan beszédében kitért Donald Trump amerikai elnöknek arra az október 9-ei keltezésű levelére is, amelyben megpróbálta lebeszélni őt a szíriai katonai akcióról. Kiemelte: a szöveg nem egyeztethető össze a politika és a diplomácia udvarias nyelvezetével, amit "természetesen nem felejtettünk el". Mint fogalmazott: "nem is helyes elfelejteni, de Törökország kölcsönösségre alapuló szeretete és tisztelete nem engedi meg, hogy folyamatosan napirenden tartsa". Ugyanakkor jelezte: "amikor eljön az ideje, ebben az ügyben is megtesszük a szükséges lépést".

Trump a szóban forgó levélben arra kérte Erdogant, hogy a küszöbönálló offenzíva helyett inkább kössenek megállapodást. Üzenetében jelezte a török államfőnek, hogy az YPG vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű ernyőszervezet parancsnoka, Mazlúm Abdi hajlandó vele tárgyalni, és bizonyos engedményeket tenni. "A történelem kedvező képet alakít ki Önről, ha helyes és humánus módon cselekszik. Örökké gonosznak fogja tekinteni viszont, ha nem történnek jó dolgok. Ne legyen kemény fiú! Ne legyen ostoba!" - írta az amerikai elnök.