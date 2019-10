Mexikó

Elszabadult a pokol Culiacánban, miután őrizetbe akarták venni a Köpcös fiát

Komoly összecsapások törtek ki az egyik mexikói állam fővárosában, Culiacánban, a helyi Riodoce rádióadó arról számolt be, hogy a belvárosban teherautókról felfegyverzett civilek lőnek egymásra délután, fényes nappal.



A jelentés szerint a félautomata fegyverek között nagy kaliberűek is vannak. Egyesek kisteherautókra, pick-upokra szerelt géppuskákkal járják az utcákat, valamint robbanások is hallatszanak. A Twitteren is több felvétel jelent meg a városban uralkodó állapotokról.



A 750 ezres lakosú Culiacán Sinaloa állam fővárosa. Az államban működik a Sinaloa kábítószerkartell, amelynek vezérét, Joaquín „Chapo” Guzmánt, vagyis a Köpcöst az Egyesült Államokban tartják fogva, miután életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.



A Sky szerint a rendőröknek is visszavonulót kellett fújniuk, miután állig felfegyverzett emberek vették őket körbe egy házban, ahol a Köpcös egyik fiát akarták őrizetbe venni. Az MTI azt írja, hogy egy harmincfős rendőregység csapott le a kábítószer-kereskedelemmel vádolt Ovidio Guzmánon és három társán. A várost uraló Sinaloa kartell emberei azonban körbevették a házat, és géppuskával felfegyverzett kisteherautóikon elárasztották a várost. A rendőrök a vérontás elkerülése érdekében elengedték Ovidio Guzmant és társait - közölte a mexikói kormány. Guzmanék elengedése ellenére Culiacánban ezután heves összecsapások voltak a dogkereskedők és a rendőrség, valamint a hadsereg között.



A mexikói belbiztonsági erőket mozgósították, és összeült a kormány válságstábja is. Sinaloa kormányzója az eddig tapasztalt egyik legsúlyosabbnak minősítette a helyzetet, és felszólította a lakosságot, hogy keressen menedéket.



Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan vesznek részt a lövöldözésben, de a helyszínen készült képek alapján több áldozata van az összecsapásoknak.