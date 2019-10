Erőszak

Tűzoltók csaptak össze rendőrökkel Párizsban

Több ezer francia tűzoltó tüntetett kedden Párizsban jobb munkakörülményeket követelve, a felvonulás végén incidensek törtek ki egyes tiltakozói csoportok és a rendőrök között.



Ritka és furcsa látványban volt része a járókelőknek a francia fővárosban, amikor a felvonulás végén tucatnyi tűzoltó megpróbált áttörni egy biztonsági kordont kora este a Nation téren, amire válaszul a rendőrség könnygázzal oszlatta szét a több ezer tűzoltót. A tértől néhány száz méterre egy másik tűzoltói csoport a párizsi körgyűrűn próbálta meg feltartóztatni a forgalmat az esti csúcsforgalomban, amíg a rendőrök el nem kergették őket. Mindeközben a nemzetgyűlés előtt egy be nem jelentett tüntetésen is megjelent néhány tűzoltó, akik közül többen összecsaptak az épület védelmére kivezényelt rendőrökkel.



Az incidenseket megelőzően mintegy 10 ezer tűzoltó vonult végig Párizson sípokkal, szirénákkal és füstbombákkal. Többségük a tengerkék tűzoltói kabátját viselte, és hangosan tiltakozott az ellen, hogy a politika nem becsüli meg eléggé a tűzoltóságot.



"Aggodalomra ad okot a munkaerőhiány, miközben nem győzzük teljesíteni a kiszállásokat. Mindent ránk terhelnek, még a mentősök helyettesítését is. Egyszer csak majd nem fog már minden menni" - mondta a francia hírügynökségnek az 53 éves Mathias Gosse tűzoltó.



A szakszervezetek azt követelik, hogy a tűzoltók a rendőrökhöz és a csendőrökhöz hasonló mértékű, az alapfizetésük 28 százalékának megfelelő bónuszt kapjanak a jelenlegi 19 százalék helyett. A Franciaországban szolgálatot teljesítő 247 ezer tűzoltó alig 16 százaléka hivatásos tűzoltó, a többi 84 százalék önkéntes.