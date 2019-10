Katalán válság

Folytatódnak a tüntetések és az összetűzések kedd este Katalóniában

2019.10.16

Folytatódtak a tüntetések és az összetűzések a rendőrséggel kedd este is Katalóniában.



Barcelonában a spanyol központi kormány képviselete előtt a függetlenségi vezetőket börtönnel sújtó ítélet ellen tiltakozók egy csoportja üdítős dobozokkal, petárdákkal, kövekkel dobálta az épületet őrző rohamrendőröket, és megpróbálták áttörni a védelmi kordont, de a hatóságok visszaszorították őket.



A tömeg eredetileg az Ómnium Cultural és a Katalán Nemzetgyűlés (ANC) politikai civil szervezetek felhívására békés, gyertyás felvonulásra gyűlt össze. Később ugyanide hívta támogatóit a Katalán Védelmi Bizottságok (CDR) elnevezésű radikális csoport is.



Tüntetés zajlik Gironában is, szintén a kormányképviselet előtt, ahol sajtóbecslések szerint mintegy kilencezren vannak.



Nap közben is folyamatosak voltak a különböző utcai megmozdulások, tiltakozók kisebb-nagyobb csoportjai több közút forgalmát korlátozták időszakosan Katalóniában, valamint vasúti sínekre vonulva tüntettek, így akadályozva a közlekedést.