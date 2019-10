Török offenzíva

Őrizetbe vették néhány délkelet-törökországi település kurdbarát polgármesterét

Terrorizmus elleni nyomozások keretében őrizetbe vette kedden a török rendőrség a főként kurdok lakta délkeleti országrész négy településének kurdbarát, a Népek Demokratikus Pártja (HDP) színeiben megválasztott polgármesterét. 2019.10.15

Az érintett települések Hakkari, Yüksekova, Ercis és Nusaybin. Hakkari tartományi, az utóbbi három település járási központ.



A török vezetés úgy tartja, hogy a HDP a Délkelet-Törökországban évtizedek óta szakadár fegyveres felkelést folytató, nemzetközileg is terrorszervezetnek nyilvánított Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) politikai szárnya.



Az Anadolu beszámolója szerint az említett nyomozások azokra irányulnak, akik együttműködnek a PKK-val. A jelentés csak az ercisi polgármesterrel szemben fennálló gyanút részletezte, őt PKK-tagság, valamint fegyveres terrorszervezet támogatása miatt állították elő.



A rendőrség a nusaybini, hakkari, yüksekovai önkormányzat épületét át is kutatta, több iratot és tárgyat pedig lefoglalt.



A hatósági fellépésre azzal párhuzamosan került sor, hogy a török hadsereg október 9-én hadműveletet indított Északkelet-Szíriában az Ankara által a PKK szíriai szárnyának és ugyancsak terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellen.



A legtöbb török ellenzéki párt támogatja a katonai beavatkozást, a HDP viszont az akció leállítására szólított fel, és inváziós kísérletnek minősítette az offenzívát. Nyilatkozataik miatt nyomozás indult már a HDP két társelnöke, Sezai Temelli és Pervin Buldan, illetve a párt további három képviselője ellen is "terrorista propaganda" terjesztése, valamint "a török kormány nyilvános megsértése" miatt.



A Demirören török hírügynökség keden arról írt, hogy a nyugat-törökországi Bursában 10 embert vettek őrizetbe, amiért a hadművelettel összefüggésben a közösségi médiában "terrorista propagandatevékenységet" folytattak, továbbá "megsértették Recep Tayyip Erdogan török államfőt".



Eközben az Anadolu kedden arról is beszámolt, hogy újabb akna- és rakétagránátok csapódtak be Szíriai felől a határhoz közeli török Kiziltepe településen. Az YPG támadásában két civil életét vesztette, 12 ember pedig megsebesült - írták.



Az Anadolu a hajnali órákban azt jelentette, hogy aknagránátok csapódtak be egy menekülttáborban is, az Eufrátesz nyugati partján fekvő, 2016 augusztusa óta török ellenőrzés alatt álló szíriai Dzserablúsz mellett is. A lövedék a folyó keleti partjáról, az YPG ellenőrzése alatt álló Kobani felől érkezett, az incidensben három gyerek megsebesült - tették hozzá.



A török védelmi minisztérium keddi közlése szerint a Béke Forrása fedőnevű offenzíva keretében eddig 595 "terroristát" tettek harcképtelenné.