Hollandia

Terrorista gyilkossági kísérlet miatt 26 évet kapott az amszterdami késelő

Több mint huszonhat év börtönbüntetésre ítélték kétrendbeli terrorista gyilkossági kísérlet miatt az afgán férfit, aki tavaly megkéselt két amerikai turistát Amszterdamban, bosszúból a Hollandiában tervezett Mohamed-karikatúraversenyért. 2019.10.15 11:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A hágai bíróság huszonhat év és nyolc hónap szabadságvesztéssel sújtotta a most 20 éves vádlottat, ugyanis úgy ítélte, hogy valódi kockázata van a bűnismétlésnek, így a kiszabható legsúlyosabb büntetési tétel alkalmazására van szükség a társadalom megóvása érdekében.



Emellett összesen több mint 2,6 millió euró kártérítést is kiszabott a törvényszék.



A Javed S. néven azonosított, menekültként Németországban élő férfi 2018. augusztus 31-én Hollandiába utazott, és a vonatról Amszterdam főpályaudvarán leszállva, egy információs pultnál rátámadt az ott várakozókra. Az áldozatok egyike maradandó sérüléseket szenvedett.



Helyi sajtóhírek szerint Javed S. a tárgyaláson elmondta, hogy a holland Szabadságpárt (PVV) által meghirdetett, majd később lemondott Mohamed-karikatúraverseny miatt akart bosszút állni.



Az egyik áldozat felesége a tárgyaláson "elveszett fiúnak" nevezte az elkövetőt, és reményét fejezte ki, hogy sikerül jobb emberré válnia.



"Nem képviseled a menekülteket. Mi is menekültek voltunk egykor, s lehetőséget kaptunk egy fantasztikus országban" - mondta a nő, aki férjével együtt Eritreából érkezett az Egyesült Államokba.