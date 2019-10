Török offenzíva

Erdogan: Ankara szíriai arab szövetségesei betörhetnek az északnyugat-szíriai Manbídzs térségébe is

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn arra utalt, hogy a török hadsereggel szövetséges Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) nevű arab ellenzéki milícia az északkelet-szíriai offenzívával párhuzamosan betörhet az északnyugati, ugyancsak a Népvédelmi Egységek (YPG) kurd fegyveresei által ellenőrzött Manbídzs térségébe is.



A török államfő az isztambuli Atatürk repülőtéren tartott sajtótájékoztatót, mielőtt Azerbajdzsánba indult hivatalos látogatásra.



Erdogan kifejtette: Törökország és az Egyesült Államok annak idején arról állapodott meg, hogy az YPG - amelyet Ankara terrorszervezetnek, Washington ugyanakkor szövetségesének tekint - 90 napon belül elhagyja Manbídzs térségét. Rámutatott: több mint egy év eltelt, de a kurd milícia még mindig nem vonult ki onnan.



A török elnök jelezte: "Manbídzs tényleges birtokosai, arab testvéreink be fognak oda lépni". Ankara pedig biztosítani fogja belépésüket és ottani biztonságukat - tette hozzá.



Törökország Manbídzs ügyében meghozta a döntését, és most a "megvalósítás fázisában van" - nyomatékosította, vélhetően arra emlékeztetve, hogy Törökország 2018 második felében számos alkalommal kilátásba helyezett egy manbídzsi hadműveletet.



Donald Trump amerikai elnök tavaly év végén bejelentette, hogy kivonják az amerikai csapatokat Szíriából. A török offenzívától tartva a kurdok december végén azzal a kéréssel fordultak Damaszkuszhoz, hogy vezényeljen katonákat Manbídzs térségébe. A szíriai kormány még aznap eleget tett a kérésnek. Az egyezség értelmében idén január elején kivonult Manbídzsból az YPG 400 harcosa, de nem közölték, hogy hány harcosuk maradt a városban.

Az Ihlas török hírügynökség pénteken azt jelentette, hogy az északkelet-szíriai offenzívával párhuzamosan az Eufrátesz folyó nyugati partjára, tehát a 2016 augusztusa óta török fennhatóság alatt álló területekre is érkeztek török csapatok, harckocsik, páncélautók és katonai személyzet. Az Ihlas úgy tudja, hogy a katonák pontonhidat építenek és átlépnek az Eufrátesz keleti oldalára, az YPG fennhatósága alatt álló területekre. Ankara a szerda óta zajló Béke Forrása fedőnevű északkelet-szíriai hadművelet keretében állítása szerint már ellenőrzése alá vonta a határ menti Rász el-Ajn és Tell-Abjad városát, az új célpont pedig nyugatról bevenni a szintén határ mentén fekvő Kobani városát.



Az YPG-vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab ernyőszervezet vasárnap megállapodott Damaszkusszal szíriai kormányerők telepítéséről a török határ mentén, hogy segítséget nyújtsanak a török offenzíva megállításához, valamint "azoknak a területeknek a felszabadításában, ahová behatolt a török hadsereg a zsoldosaival együtt". A megállapodás értelmében a kormánykatonák az SDF-fel együtt ellenőrzésük alá vonják a Kobánihoz közeli határszakaszt.



Erdogan hétfőn - az ezt keresztező török terveket illetően - úgy vélte, hogy Kobániban "nem lesz gond", mert a Damaszkuszt támogató Oroszország "pozitívan áll" a dologhoz.



Az al-Majadín szíriai állami televízió közlése szerint a szíriai katonák vasárnap Manbídzs területére is beléptek.