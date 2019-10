Török offenzíva

Török hírügynökség: a szövetséges szíriai erők 'megtisztították a terroristáktól' Szuluk települést

Az Ankarával szövetséges szíriai erők "megtisztították a terroristáktól" Szuluk települést a szerdán indított, északkelet-szíriai török hadművelet keretében - jelentette vasárnap az Anadolu török állami hírügynökség.



Az ankarai kormány terroristának nevezi a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milíciát, amelynek hadállásai ellen néhány nappal ezelőtt hadműveleteket indított török nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozva.



Szuluk nagyjából 10 kilométerre található a török határtól, a katonai beavatkozás egyik jelenlegi célpontjától, Tell-Abjad településtől pedig délkeletre.



A török védelmi minisztérium azt közölte, hogy az offenzíva vasárnapra virradóra is sikeresen zajlott. Hozzátették: a hadsereg eddig 480 "terroristát" tett harcképtelenné.



Az NTV török hírtelevízió arról számolt be, hogy a török tüzérség továbbra is lövi Tell-Abjadot.



A török védelmi tárca közleményéből az is kiderült, hogy a műveleteket a légierő csapásmérései, valamint drónok is támogatják.



A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki fegyveres csoport Béke Forrása fedőnéven szerdán indított hadműveletet Északkelet-Szíriában az Ankara által terrorszervezetnek nyilvánított kurd milícia, valamint az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet ellen. Az offenzíva deklarált célja az, hogy elhárítsa a Törökország déli határát Ankara szerint fenyegető terrorveszélyt, továbbá egy biztonsági övezetet létrehozva elősegítse a Törökországban tartózkodó szíriai menekültek hazatérését.



Az NTV vasárnap arról is beszámolt, hogy újabb aknagránátok csapódtak be szíriai oldalról a Tell-Abjaddal szemben fekvő török Akcakale, továbbá a szintén határ közeli Suruc településen. A támadásokban egy civil megsebesült.



A török védelmi minisztérium szombaton azt közölte, hogy a hadsereg már ellenőrzése alá vonta az intervenció másik jelenlegi célpontját, a Tell-Abjadtól 120 kilométerre keletre található Rász el-Ajnt.



A Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű ernyőszervezet, amelynek a fő erejét az YPG képezi, cáfolta a török állítást. Azt mondták: az összecsapások az egyik városrészben még folytatódnak.