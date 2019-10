Török offenzíva

Meghalt az első török katona Északkelet-Szíriában

Meghalt az első török katona Északkelet-Szíriában, ahol Ankara két nappal korábban hadműveletet indított a terroristák, köztük az általa terrorszervezetnek tartott, Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd fegyveres csoport ellen. 2019.10.11 10:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A török védelmi minisztérium fogalmazása szerint a fiatal fiú a terroristákkal kialakult tűzharcban veszítette életét. Az incidensben további három török katona megsebesült.



Az Anadolu török állami hírügynökség azt jelentette, hogy a fiú halálhíre eljutott az Ankarában élő családjához. A hozzátartozók óriási török zászlót akasztottak ki a ház falára. A török főváros önkormányzata sátrat állított az épület elé, hogy a család ott tudja fogadni a rengeteg érkező részvétnyilvánítását.



A védelmi minisztérium egy másik közleményében azt írta, hogy a hadsereg eddig 277 terroristát "hatástalanított" - azaz ölt meg, sebesített meg vagy fogott el - a Béke Forrása fedőnevű offenzíva keretében. Hangsúlyozták: a katonai beavatkozás légi és szárazföldi műveletei péntekre virradóra is sikeresen, a tervnek megfelelően zajlottak.



Az NTV török hírtelevízió beszámolója szerint a tüzérség a kora reggeli óráktól lövi a szíriai Tell-Abjadot és Rász-el-Aint. Hozzátették: az YPG harcosai gumit égetnek, hogy sűrű fekete füsttel korlátozzák a látási viszonyokat a török harci gépek és a drónok számára.



Az NTV péntek reggel arról is beszámolt, hogy újabb 11 embert vettek őrizetbe a nyugat-törökországi Izmir városában a hadművelettel összefüggésben. Azzal gyanúsítják őket, hogy a közösségi médiában terrorpropagandát folytattak, lejáratták az offenzívát, és fellépésre buzdítottak a biztonsági erőkkel szemben.



Már csütörtökön közel 100 ember ellen indult jogi eljárás hasonló okból, köztük a második legnagyobb török ellenzéki tömörülés, a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) két társelnöke, illetve a HDP további három képviselője ellen is.



Ankarában, valamint a délkelet-törökországi, főként kurdok lakta Diyarbakirban csütörtökön összesen több tucat tüntetőt állítottak elő. Diyarbakirban vízágyút is bevetett a rendőrség a katonai beavatkozás ellen tiltakozók szétoszlatására.



Ankara a délkelet-törökországi kurd szakadár fegyveresekkel egyenrangú nemzetbiztonsági fenyegetésnek tekinti az YPG-t, amely 480 kilométer hosszan ellenőrzi az ország délkeleti határának szíriai oldalát.



Az offenzíva szerda délután a tüzérség és a légierő csapásméréseivel kezdődött meg a szíriai Rász-el-Ain és Tell-Abjad településeknél, ahol a török szárazföldi alakulatok szerda késő este lépték át a határt. A hadsereg a törökbarát szíriai ellenzéki fegyveresek támogatásával eddig 11 határ menti falut vont ellenőrzése alá. Juszuf Hamúd, az Ankarával szövetséges felkelők szóvivője pedig azt is közölte: már bekerítették Rász-el-Áint és Tell-Abjadot.



A helyzetet bonyolítja, hogy Washington az utóbbi években - Törökország folyamatos bírálata ellenére - kiképezte és modern fegyverekkel látta el a szíriai kurdokat az Iszlám Állam terrorszervezet ellen folytatott harcában.