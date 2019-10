Török offenzíva

Szíriából Irakba szállított át az amerikai hadsereg két fogva tartott iszlamistát

2019.10.10

Szíriából Irakba szállította át az amerikai hadsereg az Iszlám Állam dzsihadista szervezet két fogva tartott kegyetlen tagját, brit állampolgárokat - jelentette szerdán este több amerikai médium nevük elhallgatását kérő tisztségviselők közlése alapján.



Alexanda Amon Kotey és El Shafee Elsheikh annak a négytagú brit terrorista csoportnak volt a tagja, amelyet - mivel angolul beszéltek - foglyaik Beatles néven emlegettek. A négyből ők ketten maradtak életben.



Mindkét férfit a kurd harcosok fogták el idén januárban Észak-Szíriában, majd a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű lázadószervezet börtönében őrizték őket. Az amerikaiak még a török támadások megindulása előtt vették át az őrizetüket, és elszállították őket, azt nem tudni, hogy Irakon belül hova.



A sajtóértesüléseket a Pentagon (védelmi minisztérium) nem erősítette meg. Ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök a szerda délutáni sajtóbeszélgetésen a Fehér Házban - amikor arra panaszkodott, hogy a Szíriában fogva tartott, európai származású dzsihadistákat az európai országok nem akarják visszafogadni - megjegyezte, hogy a legveszélyesebb terroristákat "kiemelték". Akkor nem kívánta részletezni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent.



A "Beatles" terrorcsoport tagjai 2014 óta több, mint húsz európai foglyukat gyilkolták meg Szíriában, sokukat előtte megkínozták. Két segélymunkást és hét amerikai, japán, illetve brit újságírót fejeztek le. Áldozataik közt volt például James Foley amerikai újságíró is, akit egy kamera előtt fejeztek le, majd a videót az Iszlám Állam propagandarészlege nyilvánosságra hozta.



A The Washington Post információi szerint az Iszlám Állam mintegy 40 leghírhedtebb dzsihadistájának őrizetét vették át az amerikaiak a szíriai kurdoktól.



Amerikai lapértesülések szerint Washington nem zárkózna el a két brit terrorista Egyesült Államokban történő felelősségre vonása elől. A The Washington Post úgy tudja: William Barr igazságügyi miniszter feltette az erre vonatkozó kérdést Donald Trumpnak, aki azonnal beleegyezett az Amerikában folytatandó bírósági tárgyalásba. Ehhez az Egyesült Államok illetékeseinek egyeztetniük kell az Egyesült Királyság hatóságaival.