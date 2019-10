Bűnügy

Lövöldözés volt egy németországi zsinagógánál, ketten meghaltak

Lövöldözés volt szerdán a németországi Halle városában, a helyi rendőrség első adatai szerint ketten meghaltak.



A Szász-Anhalt tartományi város rendőrsége közölte, hogy a feltételezett elkövetők autóval menekültek el a helyszínről. Szemtanúk szerint legalább az egyik elkövető harctéri öltözetben volt, és gépkarabélyt viselt. Kicsivel később elfogtak egy embert a támadással összefüggésben - írták a hatóságok a Twitteren.



A rendőrség azt kérte, hogy mindenki maradjon az otthonában vagy menjen biztonságos helyre. Halle főpályaudvarát lezárták. A városvezetés bevezette az ámokfutások esetére rendszeresített intézkedéseket, kijárási tilalommal járó rendkívüli helyzetet hirdettek és válságkezelő stábot állítottak össze.



A Bild című lap a hírportálján azt írta, hogy a támadók egy zsinagógánál nyitottak tüzet, és kézigránátot hajítottak egy zsidó temetőre - ezeket az információkat a rendőrség nem erősítette meg. A lövöldözők elmenekültek, de a rendőrség üldözőbe vette őket, és a várostól mintegy tíz kilométerre keletre, Wiedersdorf településnél tűzpárbaj tört ki közöttük.

A lap szerint a forgalom elől lezárt településnél jelentős rendőri erőket vontak össze, ami arra utalhat, hogy egy vagy több elkövető elbarikádozta magát.



A Der Spiegel című hírmagazin értesülése szerint a támadók legalább ketten voltak, és megpróbáltak bejutni a városi zsinagógába, ahol éppen 70-80 hívő ünnepelte az engesztelés napját, azaz a jóm-kipúrt.



A zsinagóga biztonságáról gondoskodó erők "ellenálltak a támadásnak" - fogalmazott Max Privorotzki, a hallei zsidó közösség vezetője a hírmagazin hírportálján (Spiegel Online) közölt beszámolóban.



A támadók a sikertelen kísérlet után autóval elmenekültek, majd később szétváltak. Egyikük taxival menekült tovább, őt sikerült még azelőtt elfogni, hogy kijutott volna a térségből elvezető autópályára.



Később egy másik külvárosból, a Hallétól ugyancsak keletre fekvő Landsbergből is lövöldözést jeleztek.



Több hírportál szerint egy török büfét is megtámadtak. Erről ír a Der Spiegel is, információja szerint az egyik halálos áldozat, egy férfi a büfében vesztette életét. A másik áldozat egy nő, a zsidó temetőnél lőtték le, a nyílt utcán.



Szász-Anhalt mellett a szomszédos Szászország tartományban is mozgósították a terrorelhárító egységeket. Megerősítették a drezdai zsinagóga védelmét, a Hallétól mintegy 30 kilométerre fekvő Lipcsében pedig több kereszteződést megerősített fegyverzetet viselő rendőrök foglaltak el.



A Leipziger Volkszeitung című lap értesülése szerint legalább egy támadó elérte a város térségét.



A Welt hírtelevízió hallei helyszíni tudósítója kiemelte: súlyos kihívást jelenthet a hatóságoknak, hogy Lipcsében éppen szerdán ünneplik a rendszerváltást és a német újraegyesítést megelőző tömegtüntetések 30. évfordulóját. A szabadtéri megemlékezésre sok ezer embert várnak, a vendégek között van Frank-Walter Steinmeier államfő is.



Az engesztelés napja a legszentebb, bűnbánó imákkal töltött zsidó főünnep. Izraelben ekkor gyakorlatilag megáll az élet a zsidó naptár szerint a keddi naplementétől a szerdai naplementéig. Az engesztelés napja a bűnbánat és a megbocsátás ideje, amikor Isten feljegyzi az élet könyvébe azoknak a zsidóknak a nevét, akik az új esztendőben is élhetnek.



A hallei támadás pontos indítékát egyelőre nem tudni. A rendőrség arra kért mindenkit, hogy tartózkodjon a találgatásoktól az üggyel kapcsolatban.



A Der Tagesspiegel című berlini lap biztonsági körökre hivatkozó értesülése szerint a hatóságok szélsőjobboldali háttérre gyanakodnak.



Az ügyet magához vonta az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében illetékes szövetségi legfelsőbb ügyészség.