Választás

Exit poll: az ellenzéki pártok szerezték a legtöbb szavazatot Koszovóban

2019.10.06 19:57 MTI

Az exit poll szerint a két legnagyobb koszovói ellenzéki párt, a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) és a Vetevendosje (Önrendelkezés) kapta a legtöbb szavazatot, a voksok 30-30 százalékát vasárnap a koszovói előrehozott parlamenti választáson - közölte a honlapján a Klan Kosova televízió.



A harmadik helyen a Hashim Thaci államfő nevével fémjelzett Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a voksok 22,28 százalékával.



Ramush Haradinaj távozó kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártjára és annak koalíciós partnereire a szavazók 10,58 százaléka voksolt, míg a Behgjet Pacolli külügyminiszter vezette Szövetség az Új Koszovóért (AKR) és partnerei a szavazatok 4,41 százalékát szerezték meg.



Amennyiben a Klan Kosova exit polljának adatai a valós eredményeket tükrözik, ez azt is jelentheti, hogy az AKR köré tömörült koalíció nem kerül be a 120 tagú parlamentbe. A többi induló - köztük a kisebbségi pártok - a voksok 2,2 százalékát szerezték meg.



A 120 tagú parlamentben így az LDK-nak és az Önrendelkezésnek 32-32 képviselője, a PDK-nak 24 politikusa, az AAK-koalíciónak pedig 12 tagja kerülhet be, míg a maradék 20 hely a kisebbségeknek jár.



A részvételi arány az előzetes jelentések szerint 44 százalékos volt, ami 3 százalékkal magasabb, mint a két és fél évvel ezelőtti előrehozott parlamenti választásnál volt.