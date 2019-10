Polgári engedetlenségi akciókra készül egy környezetvédő csoport Berlinben

Lázadás a kihalás ellen

Erőszakmentes polgári engedetlenségi akciókra készül az Extinction Rebellion (Lázadás a kihalás ellen) nevű nemzetközi környezetvédő kampánycsoport németországi szervezete Berlinben, az első megmozdulásokat hétfőn tartják, de már a hét végén felállították táborukat Angela Merkel kormányfő hivatalának tőszomszédságában. 2019.10.06 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kancellári hivatal melletti ligetes területen kiépített táborban a kampánycsoport aktivistáinak adatai szerint ezernél is többen éjszakáztak apró lakósátrakban a fagypont körüli hidegben. Vasárnap estig további 1500 önkéntest várnak az ország minden részéből. Felállítottak nagyméretű sátrakat is, amelyek a többi között menzaként és előadóteremként szolgálnak, de van például jógasátor és elsősegélynyújtó állomás is. Felállítottak továbbá több tucat újgenerációs - környezetbarát megoldásokkal működő, újrahasznosított anyagokból készült - mobil WC-t és tusolót, köztük olyanokat, amelyeket kerekesszékkel is lehet használni.



A táborban dolgozó aktivisták hangsúlyozzák, hogy nem tartoznak a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) nevű, világszerte ismert klímavédelmi mozgalomhoz. Nemcsak az éghajlatváltozás megállításáért, hanem a biológiai sokféleség csökkenésnek - állat- és növényfajok kihalásának - feltartóztatásáért is küzdenek, és nem csupán tüntetésekkel, hanem a polgári engedetlenség eszközével.



Hétfőtől megpróbálják megbénítani a közlekedést a német főváros több csomópontján. Ígéretük szerint az akciók békések lesznek, a kereszteződéseket elfoglaló aktivisták például énekelnek majd, a kórusműveket már a hét végén elkezdték betanulni táborukban. Azt is kiemelték, hogy a környezetbarát, fenntartható mobilitást nem akarják gátolni, így nem akadályozzák a kerékpárosokat és a gyalogosokat, és a kötött pályás közlekedést sem.



A mozgalom célja egy radikális politikai, társadalmi fordulat a környezeti, ökológiai fenntarthatóság felé. Követelik a többi között, hogy a szövetségi kormány gondoskodjon arról, hogy 2025-re nullára csökkenjen Németország szén-dioxid-kibocsátása, ami jelentős szigorítás lenne ahhoz képest, hogy Németországnak a párizsi klímavédelmi egyezmény alapján 55 százalékkal kell csökkentenie kibocsátását 2030-ig az 1990-es szinthez viszonyítva.



Az erőszakmentes polgári engedetlenség eszközével kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy az indiai Mahátma Gandhi, a dél-afrikai Nelson Mandela, vagy az amerikai és a kelet-németországi polgárjogi mozgalom példája mind azt mutatja, hogy ez a leghatékonyabb módszer a társadalmi változások beindítására.



A brit központú mozgalom a berlinihez hasonló akciókat hirdetett meg egy sor további világvárosba, például New Yorkba és Madridba. Eddigi megmozdulásai jelentős sajtófigyelmet váltottak ki, konkrét eredményre nem vezettek.