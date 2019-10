Franciaország

A francia belügyminiszter elismert 'hiányosságokat' a párizsi késelés kapcsán, de nem mond le

Christophe Castaner francia belügyminiszter vasárnap elismerte, hogy a párizsi rendőr-főkapitányságon három nappal ezelőtt négy áldozatot követelő késes ámokfutás rávilágított arra, hogy történtek 'hiányosságok' az iszlamista támadó kiszűrésében, de jelezte, nem kíván lemondani.

"Természetesen történtek hiányosságok. Természetesen történtek működési zavarok" - mondta a belügyi tárca vezetője a TF1 kereskedelmi televízióban három nappal azután, hogy a rendőrség hírszerzési igazgatóságán egy 45 éves informatikus konyhakéssekkel megölte négy kollegáját.



Castaner elmondta: tény, hogy az első vizsgálatok arra derítettek fényt, hogy Michael Harponról a környezete tudta, egyetértett a muzulmán vallás nevében elkövetett egyes bűntettekkel, azt állította, hogy "megérti" a Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztősége ellen 2015 januárban elkövetett, 12 áldozatot követelő dzsihadista támadás elkövetőit, de erről az informatikus közvetlen kollegái nem tettek jelentést a feletteseknek.



Egy, az iszlamista radikalizálódással foglalkozó nyomozó felkereste az informatikus kollegáit és "határozottan megkérte őket, hogy tegyenek hivatalos jelzéseket a főnökeik felé", de ez végül nem történt meg. A miniszter szerint ez súlyos működési zavarokra utal.



A jobboldali ellenzék szombaton jelezte: jövő héten parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi annak kivizsgálására, hogyan dolgozhatott egy ilyen ember a párizsi prefektúra hírszerzési igazgatóságán, ahol olyan érzékeny adatokat dolgoznak fel, mint a terrorizmussal kapcsolatos információk. A jobbközép Köztársaságiak nemzetgyűlési csoportja egyértelműen Christophe Castaner belügyminiszter lemondását követeli, aki a támadást követően még azt mondta: rendőrségi kollegái soha nem észleltek aggodalomra okot adó viselkedési zavart korábban Mickael Harponnál.



"Továbbra is azt állítom, hogy semmilyen jelzés nem volt a támadó hivatalos dossziéjában, amely arra utalt volna, hogy radikalizálódhat. Megismételem és sajnálattal mondom, miután amennyiben valamilyen jelzés lett volna, elkerülhettük volna az egészet" - fogalmazott a miniszter, aki szerint "politikai per" indítottak ellene azok, akik az ő alkalmasságát kérdőjelezik meg, és a lemondását követelik.



"Hogy felmerül-e a lemondás kérdése? Nem" - jelentette ki Castaner, aki a miniszterelnök teljes bizalmát élvezi. Edouard Philippe kormányfő egy vasárnapi lapinterjúban kizárta a belügyminiszter távozását.



A 45 éves támadó - akit a helyszínen agyonlőttek - 2003 óta dolgozott a rendőrség hírszerzési igazgatóságán, konyhakésekkel gyilkolt csütörtökön. Eleinte a párizsi ügyészség még szándékos emberölés és emberölési kísérlet ügyében indított vizsgálatot, a francia terrorelhárítási ügyészég csak pénteken vette át az ügyet a bűnügyi nyomozók által addig gyűjtött bizonyítékok alapján. Tette ezt azután, hogy kihallgattak a támadó környezetéből több személyt, köztük felségét is, illetve megvizsgálták mobiltelefonját.