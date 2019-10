Elfajultak az indulatok

Törtek-zúztak a metróállomásokon a hongkongi tüntetők

A kormányzatellenes tüntetések során a tömegközlekedési eszközökben keletkezett károk miatt felfüggesztette szolgáltatását szombaton a hongkongi metró (MTR). 2019.10.05 10:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korlátozás kiterjed a repülőtérre vezető gyorsvasútra is. A közlekedési vállalat egyben élesen elítélte a tüntetők előző napi törvénytelen és felelőtlen cselekedeteit, azt, hogy barbár módon megrongálták a társaság járműveit, illetve megtámadták azok kezelőszemélyzetét.



A tüntetők törtek-zúztak a metróállomásokon, felgyújtották az egyik állomás bejáratát, majd élőláncot alkottak akadályozandó a kiérkező tűzoltók munkáját. A társaság nem közölte, hogy mikor indul be ismét a közlekedés az MTR hálózatában.



A különleges közigazgatási területen pénteken azután törtek ki heves összecsapások, hogy Carrie Lam hongkongi kormányzó bejelentette: tilos lesz az arcot eltakaró maszkot viselni az illegális és engedély nélküli tüntetéseken. Tiltakozók gyújtópalackokat dobáltak, barikádokat emeltek és kirakatokat törtek be.



Néhány nappal korábban, kedden, a Kínai Népköztársaság megalakulásának 70. évfordulóján a tüntetők több helyszínen összecsaptak a rohamrendőrökkel. Aznap több ezren vonultak az utcákra azt követelve a Kínai Kommunista Párttól, hogy "adja vissza a hatalmat a népnek".



A városban hónapok óta tüntetnek az erősödő kínai befolyás ellen, demokratikus reformokat és a kormányzó távozását sürgetve.