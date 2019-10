USA

Szívinfarktuson esett át Bernie Sanders amerikai elnökjelölt-aspiráns

A politikus kampánymenedzsere pénteken este szintén közleményben erősítette meg, hogy a 78 esztendős politikus szívinfarktuson esett át.



Bernie Sanders kedd este, egy Las Vegasban tartott kampányrendezvényre igyekezvén lett rosszul. Azonnal kórházba szállították, és miután koszorúér-elzáródást állapítottak meg, még aznap éjjel kettős sztent-beültetést hajtottak végre rajta.



A sztent a beszűkült ereket kitámasztó fémháló, amely megakadályozza az ér esetleges elzáródását.



Jeff Weaver, a szenátor kampánytanácsadója szerdán közölte: átmeneti időre felfüggesztik a kampányt. Egyelőre nem jelentették be, hogy Sanders mikor indul újra kampánykörútra.



A politikus pénteken este a Twitteren mondott köszönetet orvosainak, és a mikroblogban közzétett egy videót is, amint a feleségével egy parkban sétál. "Éppen néhány órával ezelőtt jöttem ki a kórházból és remekül vagyok" - mondta a szenátor a videón.



Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, aki szintén a Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázik, vacsorát küldött Sandersnek és a Washingtonban dolgozó kampánycsapata munkatársainak is. Warren még szerdán a Twitteren kívánt gyors javulást és mielőbbi visszatérést a kampányba Sandersnek.