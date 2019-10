Állatok

Elpusztult egy 344 évesnek mondott teknős Nigériában

A nagy tisztelet övezte hüllő a hagyomány szerint a királyság harmadik vezetője, az 1770-től 1797-ig uralkodó Isan Okumoyede idején került a palotába, és ha valós az életkora, már akkor 100 éves kellett legyen. 2019.10.05

Elpusztult egy 344 évesnek mondott teknős Nigériában - adta hírül a BBC.



Az Alagba (Öreg) nevű állat egy királyi palotában élt Oyo államban, Ogbomoso városában. Halálát az uralkodóház jelentette be, hozzátéve, hogy a hüllő rövid betegség után halt meg.



A nagy tisztelet övezte hüllő a hagyomány szerint a királyság harmadik vezetője, az 1770-től 1797-ig uralkodó Isan Okumoyede idején került a palotába, és ha valós az életkora, már akkor 100 éves kellett legyen. Állítólag a király hozta magával egy "sikeres expedícióról".



Ha valós az életkora, az Öreg 18 ogbomosói királyt élt túl.



A BBC által megkérdezett brit hüllőszakértők képtelenségnek tartják, hogy a teknős 344 évig élt volna. Tim Skelton, a bristoli állatkert hüllőgondozója szerint óriásteknősök akár 200 évig is élhetnek, de csak egészen kivételesen, és a nigériai állat nem is óriásteknős, más teknősfajok pedig 70-80, legfeljebb 100 évig élnek. John Wilkinson hivatásos herpetológus is osztja véleményét.



Az állítólagos nigériai matuzsálem a fotókból ítélve sarkantyús teknős lehet, amely Afrika legnagyobb szárazföldi teknősfaja.



A brit szakértők szerint arról lehet szó, hogy a palota mindenkori teknősét halála után egy másikkal pótolták.



Bárhogy is legyen, Alagbának gyógyító erőt és jövendőmondó képességet tulajdonítottak, és az állat messze földről vonzotta a látogatókat. A BBC értesülése szerint a palota személyzetéből legalább ketten gondoskodtak a vén teknős szükségleteinek kielégítéséről, bár túl sok dolguk nem lehetett, mert havonta csak kétszer evett.



A hivatalban lévő ogbomosói király közölte, hogy a teknőst megőrzik a jövőnek turisztikai és történelmi okokból.



A világ bizonyítottan legöregebb állata egy Jonathan nevű 187 éves óriásteknős, amely Szent Ilona szigetén él.