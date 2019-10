Diplomácia

Washington provokációnak tartja a szerdai észak-koreai rakétakísérletet

Az amerikai adatok szerint az észak-koreai rakéta közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta volt, tengeralattjáróról indították, és mintegy 450 kilométeres pályát tett meg, mielőtt a tengerbe zuhant. 2019.10.04 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Washington provokációnak tartja a szerdai észak-koreai rakétakísérletet - szögezte le Mark Esper amerikai védelmi miniszter a japán kollégájával folytatott telefonbeszélgetésben csütörtökön.



A telefonbeszélgetésről a Pentagon (az amerikai védelmi minisztérium) szóvivője, Jonathan Hoffman számolt be az újságíróknak. A sajtóértekezleten Hoffman elmondta: Esper és japán kollégája, Icsikava Jaszuo egyetértett abban, hogy az észak-koreai lépés "szükségtelenül" provokatív volt és nem segíti a diplomáciát.



A Pentagon sajtótájékoztatóján Patrick Ryder ezredes, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának szóvivője közölte: az amerikai adatok szerint az észak-koreai rakéta közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta volt, tengeralattjáróról indították, és mintegy 450 kilométeres pályát tett meg, mielőtt a tengerbe zuhant.



Phenjan három évig tartó szünet után, szerdán hajtotta végre a rakétakísérletet, amelyről a KCNA, Észak-Korea hivatalos hírügynöksége is beszámolt. A KCNA szerint az új típusú rakétával végrehajtott kísérlet "új korszakot nyitottaz Észak-Korea elleni külső fenyegetések megfékezésében". Elemzők ugyanakkor rámutattak: a fegyverkísérletre néhány nappal az Egyesült Államokkal az atomfegyver-program korlátozásáról folytatott szakértői tárgyalások újabb fordulója előtt került sor.



Donald Trump amerikai elnök csütörtökön délelőtt újságíróknak azt mondta: a tárgyalások Phenjannal a rakétakísérlet ellenére is folytatódnak. "Tárgyalni akarnak és mi rövidesen tárgyalni is fogunk velük" - fogalmazott az elnök.



A szakértői tárgyalásokra a hét végén, a svéd fővárosban kerül sor. Amerikai sajtóértesülések szerint az észak-koreai delegáció már megérkezett Stockholmba.



Közben az ENSZ-ben csütörtökön bejelentették: pénteken összeül a Biztonsági Tanács (BT), hogy megvitassa az észak-koreai rakétakísérletet. A BT összehívását az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország kezdeményezte.