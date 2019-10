Illegális bevándorlás

Német kormány: kilépési záradék is lesz a Földközi-tengeren felvett emberek elosztási mechanizmusában

Egy kilépési záradék is szerepel majd a Földközi-tengeren felvett emberek európai uniós tagállamok közötti szétosztására szolgáló ideiglenes menekültügyi mechanizmusról szóló megállapodásban, így bármelyik csatlakozó ország szabadon távozhat az együttműködésből - mondta szerdán Berlinben a német szövetségi belügyminisztérium szóvivője.



Steve Alter a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a tagállami belügyminiszterek október 8-i tanácskozásán bemutatandó elképzelés szerint az elosztási mechanizmushoz csatlakozó országok egyoldalúan, külön konzultáció nélkül felfüggeszthetik részvételüket.



Kiemelte, hogy legkevesebb 15 hónapra visszamenően vannak statisztikai adatok a Földközi-tengeren zajló migrációs folyamatokról, és amennyiben az ideiglenes elosztási mechanizmus bevezetése után ezen adatokhoz képest jelentősen emelkedik a szétosztandó személyek száma, a német kormány felfüggeszti részvételét az együttműködésben.



Berlin a számok növekedését úgy értelmezné, hogy a mechanizmus szívó hatást kelt, ösztönzi az illegális migrációt - magyarázta a szóvivő.



A tervezetben az is szerepel, hogy a mechanizmusban résztvevő tagállamok haladéktalanul konzultációt kezdenek, ha jelentős mértékben emelkedik a szétosztandó személyek száma. A konzultáció idejére teljes egészében fel lehet függeszteni a mechanizmust.



Ulrike Demmer helyettes kormányszóvivő hozzátette: a berlini vezetés üdvözli az ügyben szeptemberben Máltán elért eredményeket, és reméli, hogy minél több európai partner csatlakozik majd az együttműködéshez.



Az Európai Bizottság és az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Finnország közreműködésével kidolgozott német-francia-olasz-máltai javaslat szerint az elosztási mechanizmus fél évre szólna. A Földközi-tengeren felvett - az Európai Unióba a menekültügyi rendszer révén belépni igyekvő - embereket előre rögzített kvóták alapján kellene szétosztani az országok között. A kvótákat a máltai előkészítő tanácskozáson nem rögzítették, mert nem ismert a csatlakozó országok száma. Horst Seehofer német belügyminiszter egy korábbi bejelentése szerint országa a szétosztandó személyek 25 százalékát fogadná be. Franciaország szintén 25 százalékos részarányt vállalhat.



Berlin szerint a mechanizmus csupán rendszerré szervezi az utóbbi bő 15 hónapban követett gyakorlatot. Ez idő alatt Németország eseti megállapodások alapján 225 menedékkérőt vett át Olaszországtól.