Sport

Magyar hegymászót keresnek a Himalájában

hirdetés

Nagy erőkkel keresik az indiai hatóságok azt a 37 éves magyar hegymászót, aki kedden tűnt el a Himaláján, a Trishul 1-es csúcs támadása közben.



Wittek Péter, aki egyébként Szingapúrban a nemzeti egyetem kvantuminformatikus Phd-hallgatója, egy hatfős, tapasztalt hegymászó-csapat tagjaként indult a 7120 méter magas csúcs hódítására - írta a 444.hu.



Az indiai Straits Times azt írja, hogy a csapat többi tagja, akik közül hárman szingapúriak, biztonságban vannak, az eltűnt Wittek Péter megtalálására pedig egy hatfős mentőalakulat indult útnak.



A helyi katasztrófaelhárítás és a felderítőegységek egyik koordinátora azt nyilatkozta a lapnak, hogy a csapat már visszafele tartott a csúcsról, amikor egy lavina sodrásába kerültek.



Öten leértek az alaptáborba, de Witteknek nyoma veszett. Ez az egyik legnehezebben támadható csúcs a Himaláján, ami nagy tapasztalatot igényel, és a lavinaveszély is állandó.



Az ST szerint a mentőcsapatnak akár három napba is telhet, mire elér arra a pontra, ahol Witteket utoljára látták. Mentőhelikopterek is útnak indulnak. Eddig erre a rossz időjárási körülmények nem adtak lehetőséget.



Wittek Péter a Szingapúri Nemzeti Egyetem vendéghallgatója, és a Torontói Egyetem egyetemi docense egyben.