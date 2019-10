Baleset

Összeomlott egy híd Tajvanon, sokan megsérültek - videó

Nagy erőkkel dolgoznak a mentőcsapatok annál a hídnál, amelyik kedden omlott össze Tajvan északi részén.



A Nanfankao hídról (pinyin átírással Nánfāng'ào Yúgǎng) lezuhanó teherautó három halászhajót zúzott össze, melyekben több ember is bennrekedt, írja az MTI a Formosa TV nevű tajvani televíziós csatornára hivatkozva. Eddig tíz embert szállítottak kórházba, hatan közülük súlyos állapotban vannak.



Az eltűntek keresésében – a tajvani haditengerészet emberei és egy katonai helikopter mellett – halászhajók is segítenek.



A baleset a Csendes-óceán partján fekvő, 40 ezres Su'ao településnél történt, egy nappal az után, hogy a Mitag tájfun végigsöpört az sziget egy részén. Egyelőre nem tudni, hogy a hétfői viharnak köze volt-e a hídomláshoz.



A híd 1998-ban azért épült az addig ott álló híd helyére, hogy nagyobb méretű halászhajók is átférjenek alatta, emellett pedig a környék turistalátványossága volt, miután ez volt az egyetlen acélból készült ívhíd az egész szigeten. A hidat 2018-ban újították fel.

Apparently a bridge collapsed in Yilan, Taiwan after being ravaged by a typhoon. 😮😮😮 pic.twitter.com/iS5nIm4Py6 — Watson Shen (@KamiliaHaraQoo) 2019. október 1.