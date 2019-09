Tragédia

Többen meghaltak egy kelet-kínai gyárban pusztító tűzben

Hétfő reggelig 19 ember halt meg egy tűzben, amely a kelet-kínai Csöcsiang tartomány egy gyárában ütött ki - adta hírül a Hszinhua állami hírügynökség a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.



A tartomány keleti partvidékén fekvő, mintegy 682 ezer lakosú Ninghaj járásban egy közszükségleti cikkek gyártásával foglalkozó üzem borult lángba vasárnap délután.



A Ruiqi Daily Necessities nevű vállalat tulajdonában levő üzemben 19 ember halt meg, nyolc embert sikerült kimenteni, közülük hárman szorultak kórházi ellátásra. A tűz okát egyelőre vizsgálják - számolt be a helyi kormányzat a kínai Twitterként is ismert Weibo mikroblogportálon közzétett szűkszavú közleményében.



Kínában gyakorinak számítanak az üzemi balesetek, mivel a vállalatok gyakran nem tartják be a biztonsági előírásokat. Márciusban 78 ember vesztette életét, miután robbanás történt az ország keleti részén található Csiangszu tartomány egyik vegyi üzemében.