Konfliktus

Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tüntetők Hongkongban

Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tüntetők vasárnap Hongkongban, a biztonságiak könnygázt és vízágyút is bevetettek a tömeg feloszlatására - írta a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.



Hírügynökségek szerint a rendőrök gumilövedékekkel is lőtték a tüntetőket.



Hongkongban legalább három helyen volt vasárnap ellenzéki megmozdulás a hatósági tilalom ellenére, és világszerte hatvan városban szerveztek nemzetközi tiltakozásokat a totalitarizmus és a "kínai zsarnokság" ellen. Előző napon, szombaton is ezrek gyűltek össze Hongkonban, hogy megemlékezzenek a demokratikus reformokért öt évvel korábban indított "esernyős forradalom" kezdetéről.



A város bevásárló negyedében vasárnap a rohamrendőrök könnygázzal oszlatták a tüntetőket, akik üvegpalackokkal és egyéb tárgyakkal hajigálták őket. Több ezren gyűltek össze a város egy másik részén, és indultak meg a kormányzatnak helyt adó épületkomplexum felé. A hatóságok vízágyút vetettek be a tömeg megfékezésére, az épületegyüttest védő barikádok mögül pedig kék festéket lőttek a tüntetőkre, a későbbi azonosításuk elősegítésére. A tiltakozók a városban több helyen Molotov-koktélokat is dobáltak, a helyi érdekű vasút egyik állomásánál emiatt tűz ütött ki. Több pályaudvart lezártak.



Hongkong egyik parkjában mindeközben néhány százan békés demonstrációt tartottak, egy Peking-barát demonstráció is volt a városban, ahol a szervezők az évforduló békés ünneplésére szólították fel a lakosságot.



A lassan négy hónapja tartó tüntetéshullámot eredetileg a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltotta ki, mely alapján Hongkong bűnügyi eljárás esetén gyanúsítottakat adhatott volna ki Kínának. Carrie Lam hongkongi kormányzó szeptember elején visszavonta ugyan a tervezetet, de a megmozdulások addigra már általánosabb kormányellenes demonstrációkká váltak, és az aggodalmak szerint a Kínai Népköztársaság kikiáltásának jövő kedden esedékes 70. évfordulójára különösen hevessé válhatnak.



Hongkong 1997-ben tért vissza Kínához a brit gyarmati uralom alól, és az "egy ország, két rendszer" elve alapján bizonyos demokratikus jogokat élvez. Az elmúlt években azonban sok hongkongi aggodalommal figyeli, ahogyan Peking egyre növeli a befolyását a városban, és egyúttal csorbítja lakóinak szabadságjogait.