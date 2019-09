Terror

Láncra vert, megkínzott gyerekeket találtak egy nigériai korániskolában

Több mint 300, egyes lapok szerint közel 500, láncra vert gyerekre bukkantak rendőrök egy iszlám iskolában Nigéria főleg muszlimok lakta északi részén - írja a helyi rendőrségre hivatkozva az MTI. A Kaduna városában csütörtök este végrehajtott rendőrségi rajtaütésen őrizetbe vették a korániskolaként és drogrehabilitációs intézetként működő, fiúknak fenntartott intézmény 39 éves tulajdonosát és hat tanítóját. A nigériai Premium Times cikke szerint a gyerekek legalább három hónapja voltak bezárva és kínzásoknak kitéve.

A súlyosan bántalmazott fiúgyermek közül a legfiatalabbak ötévesek, a legidősebbek 20 év alattiak. Az embertelen és megalázó körülmények között tartott áldozatok közül néhányan azt mondták, hogy tanítóik megerőszakolták őket. Egy fiatal fiú elmondása szerint tanúja volt annak, hogy többen meghaltak a kínzások során.



A közelben lakók ismételt feljelentései alapján akcióba lépő rendőrök egy kínzókamrát is találtak az épületegyüttesben. A Reuters szerint a gyerekeket ostorral ütötték és éheztették is tanítóik.

A gyerekek többségét Nigéria északi államaiból adták be szüleik az iskolába, de volt közöttük két Burkina Fasó-i gyermek is. Most egy stadionban alakítottak ki számukra ideiglenes tábort, amíg megtalálják a szüleiket. A gyerekek orvosi és pszichológiai segítséget kapnak.



A Daily Mail szerint azok a szülők, akik a városban élnek, megdöbbentek és megrémültek, amikor a rendőrök értesítették őket; mint mondták, fogalmuk sem volt róla, hogy mi folyt az iskolában. Háromhavonta egyszer látogathatták meg a gyerekeiket egy külön erre a célra szolgáló helyiségben, az épület többi részébe nem mehettek be.



Az iskola tulajdonosa tagadta a kínzással és a szexuális zaklatással kapcsolatos vádakat, szerinte az iskolában a Koránra tanították a gyerekeket, és csak azok voltak láncra verve, akik meg akartak szökni.