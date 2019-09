Veszélyes vegyi üzem lángol Franciaországban - videó

Kigyulladt egy veszélyes kategóriába sorolt vegyi üzem csütörtökre virradóra az északnyugat-franciaországi Rouenban, a francia hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat.



A helyszínt 500 méteres körzetben kiürítették - közölte a Normandia régiót vezető Pierre-André Durand.

Terrifying sight of a fire after after massive explosions at the #Lubrizol plant that manufactures very toxic chemicals, in my home city of #Rouen. pic.twitter.com/4KHhmNpEWo