Rágalmazás miatt elítélték a francia szexuális zaklatási ügyek kirobbantóját

Rágalmazás miatt elítélték szerdán Sandra Muller újságírót, aki Harvey Weinstein amerikai filmproducer botrányát követően arra buzdította a Twitterten a francia nőket, hogy a #balancetonporc (add ki a disznódat) hashtag alatt írják le a név és a részletek megadásával, hogy ki volt a szexuális zaklatójuk a munkahelyükön.



A párizsi büntetőbíróság 15 ezer eurós kártérítés megfizetésére kötelezte a nőt, miután úgy ítélte meg, hogy rágalmazásnak és elítélendőnek minősül zaklatónak minősíteni azt a férfit, akit néven nevezett a francia MeToo-mozgalmat elindító Twitter-bejegyzésében.



Sandra Mullert - akit 2017-ben a Time amerikai magazin a "csendet megtörők" egyikeként az év emberei közé sorolta - a bíróság 5 ezer eurós perköltség megfizetésére, valamint arra is kötelezte, hogy törölje az ominózus posztot, és tegye közzé a Twitter-oldalán, valamint két másik sajtótermékben a bírósági döntést.



Sandra Muller 2017. október 13-án a következő üzenetet tette közzé a Twitteren: "#balancetonporc (add ki a disznódat) !! te is írj le a név és a részlet megadásával egy szexuális zaklatást, amely a munkád közben ért. Várlak titeket". Négy órával később egy második posztban azt írta: "Nagy melleid vannak. Az esetem vagy. Egész éjszaka ki foglak elégíteni. Eric Brion, az Equidia volt főnöke".

A több mint 2500-szor továbbított üzenetben leírtakat 2012-ben a cannes-i fesztivál filmpiacán mondta Eric Brion az újságírónőnek, ahol mindketten hivatalosan voltak jelen.



A bíróság szerint azért rágalmazás szexuális zaklatásnak minősíteni a férfi szavait, mert a zaklatás "többszöriséget vagy súlyos nyomásgyakorlást" feltételez, ezenkívül Sandra Muller posztja a jóhiszeműség nevében sem megbocsátható, miután nem rendelkezett "elégséges tárgyi alappal", sem bizonyítékkal a vádjait illetően.



A bíróság azt is kifogásolta, hogy a nő nem volt elég óvatos a megfogalmazásban, amikor olyan erős kifejezést használt, mint a disznó, s ezzel túllépte a véleménynyilvánítás szabadságának elfogadható határait, s személyes támadássá tette a posztot. A bíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy Sandra Muller bejegyzései "elképesztő világhírt kaptak", s az abban megnevezett Eric Brion társadalmilag elszigetelődött és súlyosan depressziós lett.







"Az igazságszolgáltatás úgy döntött, hogy megbüntet. Harcolni fogunk annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatásnak felnyíljon a szeme" - mondta az újságírónő, aki fellebbez a döntés ellen. "A mozgalom szempontjából már győztünk. A #balancetonporc társadalmi problémákra világított rá. Ez a döntés semmit nem vesz el abból, hogy a nők végre elkezdtek beszélni" - tette hozzá.



A panaszos, Eric Brion, "megkönnyebbüléssel fogadta a döntést, hiszen mindig is azt hangozatta, hogy soha nem zaklatta Sandra Mullert" - jelezte ügyvédje, Nicolas Bénoit.



Jóllehet Sandra Muller posztjával elindította a francia MeToo-mozgalmat, amelynek során több százezer francia nő osztotta meg az átélt történeteit a Twitteren, az Equida tévécsatorna volt vezetője - aki bár elismerte, hogy a nő pontosan idézte a szavait - beperelte őt rágalmazásért, amiért megnevezte az üzenetében.