Illegális bevándorlás

Németország meghosszabbítja az ellenőrzést Ausztriával közös határszakaszán

Németország november 11-től újabb hat hónapra meghosszabbítja a migrációs válság miatt 2015-ben ideiglenesen visszaállított ellenőrzést Ausztriával közös határszakaszán - jelentették be szerdán Berlinben.



Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter "a migráció és biztonságpolitikai okok" miatt döntött a határellenőrzés meghosszabbításáról - emelte ki a kormányszóvivői tájékoztatón Steve Alter, a tárca szóvivője.



Hozzátette: a kormány a legfontosabb európai uniós vívmányok között tartja számon a schengeni belső határok állandó ellenőrzés nélküli, szabad átjárhatóságát, és az a célja, hogy minél hamarabb visszavonja az ellenőrzést, de nem érett meg a helyzet erre, mert az illegális határátlépések száma továbbra is jelentős.



A határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség az érintett szakaszon - Bajorország tartomány és Ausztria határán - tavaly 11 464 illegális határátlépést regisztrált, az idén a január-agusztusi időszakban pedig további 6749-et. A határ átlépését tavaly 6208 embertől tagadták meg, az idén augusztus végéig 3792 embert utasítottak vissza a határon - mondta a szóvivő.



Kiemelte, hogy az összes többi határszakaszt is szemmel tartják, a szövetségi rendőrség egységei intenzív mélységi ellenőrzést folytatnak az országhatár térségében.



Németországot a bajor-osztrák határon éri el a balkáni migrációs útvonalon és az Olaszország felől érkező menedékkérők többsége. Az övezeten belüli szabad mozgásra és az övezet külső határának ellenőrzésére épülő schengeni rendszer szabályai szerint alapesetben szabadon átjárható határszakaszon 2015 szeptemberében állították vissza ideiglenesen az ellenőrzést a nemzetközi menekültválság miatt.