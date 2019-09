Légi közlekedés

Hivatalosan is megnyílt Peking második nemzetközi repülőtere

Hivatalosan is megkezdte működését Peking második nemzetközi repülőtere, a Beijing Daxing International Airport szerdán, az alkalomból rendezett ünnepélyen Hszi Csin-ping kínai elnök is részt vett - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség szerdán.



Az új légikikötő építését 2014. december végén kezdték meg, a tengeri csillagot formázó terminál épületének felépítéséhez pedig 2015 szeptemberében láttak hozzá a néhai Zaha Hadid iraki származású brit építész tervei alapján. A teljes beruházás mintegy 450 milliárd jüanból (19 200 milliárd forint) valósult meg.



A csaknem 700 ezer négyzetméteres, egyterű terminállal rendelkező repülőtér, amely nevét arról a Peking déli részén fekvő kerületről kapta, ahol található, négy kifutópályával kezdte meg a működését. A jövőben további két kifutópálya épül a növekvő utasforgalom gördülékeny kiszolgálására, a tervek szerint a repülőtér óránként mintegy 300 le- és felszállást bonyolít majd, ha eléri teljes kapacitását.



A kínai főváros meglévő nemzetközi légikikötőjének tehermentesítésére megépült repülőtér 2021-re évi 45 millió, 2025-re pedig évi 72 millió, 2040-re 100 millió utas fogadására lesz alkalmas. Ezzel beéri a világ legforgalmasabb repülőterének számító Hartsfield-Jackson Atlanta nemzetközi repülőteret az Egyesült Államokban.



A repülőtér forgalmának 40 százalékát a China Southern, 30 százalékát pedig a China Eastern légitársaság járatai fogják kitenni, de további közel 50 külföldi légitársaság is legalább részben áthelyezi működését a Fővárosi Nemzetközi Repülőtérről a következő időszakban.