Katasztrófa

Erős földrengés Pakisztánban, sok a halott és a sebesült

hirdetés

Erős, 5,8-as erősségű földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 19 ember meghalt, több mint 300 megsérült, házak és boltok tucatjai szenvedtek károkat - közölték tisztségviselők.



A pakisztáni állami televízió szerint a halottak között volt négy gyerek is a Kasmír pakisztáni fennhatóságú részén található Mírpur városában.



Rádzsa Kaiszar helyi tisztségviselő szerint szükségállapotot hirdettek ki. Hozzátette: egy Mírpurhoz közeli főútban komoly károk keletkeztek, aminek következtében balesetek történtek, buszok és egyéb járművel szenvedtek károkat.



A televízió felvételének tanúsága szerint egy Mírpurban található főcsatornában keletkezett kár miatt a környező településeket elöntötte a víz.



A pakisztáni meteorológiai szolgálat szerint a földrengés fészke a kelet-pakisztáni Pandzsáb tartományban található Dzshelam hegyvidéki város közelében volt. A földmozgás országszerte megrázta a falakat, az emberek az utcákon várakoztak további rengésektől tartva.



A felvételek szerint a főváros, Iszlámábád lakosai félelmükben kirohantak a sokemeletes épületekből az utcákra.



A földrengést Pakisztán északnyugati részén, valamint Pandzsáb tartomány számos városában és településén is érezni lehetett.



A pakisztáni hadsereg katonákat és orvosi csapatokat vetett be a földrengés sújtotta területeken, hogy támogassák a polgári hatóságokat az áldozatok mentésében. A hatóságok közlése szerint szükség esetén helikoptereket is bevetnek az emberek kimenekítése érdekében.



Imrán Hán pakisztáni miniszterelnök és Áref Alvi pakisztáni elnök külön-külön közleményében részvétét fejezte ki a földrengés okozta veszteségekkel kapcsolatban.



Pakisztánt és Kasmírt 2005-ben rázta meg pusztító, 7,6-es erősségű földrengés, aminek következtében több mint 73 ezren haltak meg.