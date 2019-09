Külpolitika

Az iráni külügyminiszter szerint nem biztos, hogy elkerülhető a háború a térségben

Nem biztos, hogy elkerülhető a háború a térségben - jelentette ki Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter az amerikai CBS televíziónak adott interjújában vasárnap.



Az iráni diplomácia vezetője úgy fogalmazott: "nem bizakodom, hogy elkerülhetünk egy háborút". Ugyanakkor leszögezte: hazája nem kezdeményez háborút.



De "bárki kezdeményezzen is háborút, biztosan nem ő fejezi be" - tette hozzá. Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon ezen mit ért, Zaríf azt felelte: "ez azt jelenti, hogy a háború nem lesz korlátozott".



A perzsa állam külügyminisztere rossz döntésnek, "helytelen iránynak" nevezte az amerikai kormányzat pénteki bejelentését, amely szerint Washington katonákat és fegyvereket küld Szaúd-Arábiába. "Nem hiszem, hogy ez a megközelítés segít. Szerintem a jemeni háború befejezése segít" - fogalmazott.



Az iráni külügyminiszter megismételte, hogy a szaúdi olajlétesítmények ellen a múlt héten elkövetett dróntámadásban Teheránnak "nem volt szerepe".



Mohamed Dzsavád Zaríf múlt csütörtökön még háborúval fenyegetett abban az esetben, ha Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Államok támadást intézne hazája ellen. A CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában akkor azt mondta: "mi nem akarunk katonai konfrontációt, de egyetlen pillanatig sem fogunk habozni, hogy megvédjük területeinket". A külügyminiszter akkor a jemeni húszikat okolta a szaúdi támadásért. A CNN-interjúban azt is leszögezte: Teherán nem akarja újratárgyalni az atomprogramjára vonatkozó megegyezést abban az esetben, ha Washington nem oldja fel az Irán ellen hozott szankciókat.