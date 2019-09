Francia zavargások

Szélsőségesek tűztek össze a rendőrökkel a párizsi klímafelvonuláson

A mintegy ezer ultrabaloldali szélsőséges a Latin-negyedből indult több ezres klímamenet élére állt, és dobálni kezdte rendezvényt biztosító rendőröket, mielőtt egy bankfiókot támadtak meg, majd elektromos rollerekkel üzletek kirakatait törték be. 2019.09.21 17:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az anarchista "black blocs" (Fekete blokk) csoportokhoz tartozó szélsőségesek incidenseket kezdeményeztek szombaton Párizsban az éghajlat védelmében rendezett felvonuláson, a rendőrség a tüntetőket elhatárolódásra kérte a rendbontóktól, miközben a város más pontjain olyan kormányellenes sárgamellényes tiltakozókat állítottak elő, akik tiltott helyszíneken próbáltak meg gyülekezni.



A mintegy ezer ultrabaloldali szélsőséges a Latin-negyedből indult több ezres klímamenet élére állt, és dobálni kezdte rendezvényt biztosító rendőröket, mielőtt egy bankfiókot támadtak meg, majd elektromos rollerekkel üzletek kirakatait törték be. A rendfenntartók könnygázzal oszlatták a többségében maszkot viselő nagyon fiatal randalírozókat, akik szemetesek is felgyújtottak.



"Erőszakos egyének rombolnak. Határolódjanak el a kockázatos csoportoktól!" írta szombat délután a Twitteren párizsi rendőrség.



Párizsban azért is feszült volt a hangulat, mert egyszerre több utcai megmozdulást is meghirdettek különböző csoportok.



A kormányellenes sárgamellényes tüntetők is utcára hívták az embereket be nem jelentetett felvonulásokra.



A rendbontásoktól tartva több kulturális intézmény és múzeum bejelentette, hogy nem nyit ki szombaton az európai kulturális örökség napjai alkalmából, a Champs-Elysées sugárúton, a nemzetgyűlésnél, a miniszterelnöki hivatalnál, a Trocadéro téren, az Eiffel-toronynál, a szenátusnál, a Notre-Dame katedrálisnál, valamint a Vincennes-i és a Boulogne-i parkerdőkben pedig tilos volt a gyülekezés a sárgamellényesek számára.



Az ezeken a környékeken megjelent sárgamellényeseket a rendőrök azonnal előállították és nem engedélyezték a tiltakozást.



A kora délutáni összesítés szerint Párizsban 123 embert állítottak elő, 43-at őrizetbe vettek, 173-at pedig a helyszínen megbírságoltak, amiért tiltott helyen próbáltak tiltakozni.



A belügyminisztérium és a párizsi prefektúra attól tart, hogy ismét erőszakos események történhetnek a francia fővárosban, ahol a március 16-i zavargások óta - amikor is üzleteket fosztottak ki és gépjárműveket gyújtottak fel a Champs-Elysées sugárúton a sárgamellényesek köré keveredett rendbontók - nem voltak nagyobb összetűzések, miután a tiltakozók elsősorban a vidéki nagyvárosokban szerveztek megmozdulásokat.



Didier Lallement prefektus pénteken azt közölte, hogy szombaton 7500 rendőrt mozgósítanak Párizsban, s a csendőrség páncélosait és vízágyúit is kivezénylik az utcákra.



A sárgamellényesek tavaly november óta tüntetnek rendszeresen szombatonként Emmanuel Macron elnök és centrista kormányának reformintézkedései ellen. A sárgamellényes mozgalom szociális és intézményi követeléseiről rendezett nemzeti vitasorozat és a május végi európai parlamenti választások után Edouard Philippe francia miniszterelnök módszerváltást, az energetikai átállás felgyorsítását és adócsökkentést ígért az országnak.

Az elmúlt hetekben már csak néhány ezren vonultak utcára szombatonként, de a közösségi oldalakon szombaton ismét Párizsba hívják a sárgamellényeseket "a rendszer elleni menetre". A szervezők azt remélik, hogy új lendületet adhatnak a tiltakozásoknak. Az egyik országosan ismert sárgamellényes tüntető, Jérome Rodrigues - aki egy januári tüntetésen vakult meg az egyik szemére - azt nyilatkozta, hogy szombaton nagyon sokan fognak felvonulni a fővárosban.



A sárgamellényesek felvonulásával egy időben az FO szakszervezet is felvonulást szervez a nyugdíjreform ellen.