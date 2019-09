Autóval hajtott be a plázába, sorra törte az üzleteket - videók

Megdöbbentő jelenet játszódott le a Chicago Schaumburg nevű külvárosában lévő Woodfield Mall plázában. Egy fekete városi terepjáró betörte a bejáratot, majd mintha mi sem történt volna, végighaladt a bevásárlóközponton.



A 300 üzletnek és vendéglátóhelynek otthont adó épületet azonnal lezárták, az embereket evakuálták.



Az autó, ami az egyik szemtanú szerint úgy haladt, mint egy flippergolyó, több üzletben is kárt tett.



Óriási szerencse, hogy senki nem sérült meg. A rendőrök hamar elfogták az ámokfutó sofőrt.

The car drove into woodfield through sears right passed my mom! Sooo scary! pic.twitter.com/bwm85RRr6T