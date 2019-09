Tűz a szarvasmarha megtermékenyítő központban - sorra robbantak fel a spermatartályok - videó

Igen felkavaró következményekkel szembesültek a tűzoltók Ausztráliában, miután a Gippslandban lévő inszemináló telepen keletkezett tűz oltására riasztották őket. A telep ugyanis tele volt több mint száz, spermával teli tartállyal, amelyek a hő hatására tágulni kezdtek, sorra robbant le róluk a zár és terített be mindent a marhasperma.



A sokat látott lánglovagok még sosem dolgoztak örökítőanyag-záporban, de most már biztosak abban, hogy innentől nem tudnak semmin majd meglepődni.



Maga a tűz is sok kárt okozott, de a spermaveszteség költségei sokszorosa ennek.

Fire investigators on scene following a blaze that completely destroyed the Yarram Herd Services building last night. Cause of the fire is still being investigated. More on @WINNews_Gip #gippsnews pic.twitter.com/Kyx1X2phV6